La postazione per lo studio in biblioteca ad Este si prenota anche online, ecco come fare

Da lunedì 4 luglio sarà possibile prenotare una postazione per lo studio individuale in Biblioteca a Este direttamente online. Accessibile direttamente da smartphone, tablet e pc, il portale prenotazioni online del Comune di Este si arricchisce anche di una sezione dedicata alle postazioni studio della Biblioteca Civica ‘Contessa Ada Dolfin Boldù’ di via Zanchi 17.

I posti disponibili

Sono ben 41 i posti riservati agli studenti che effettueranno la loro prenotazione digitalmente, accedendo al portale con i propri dati personali.

Orari

Sarà possibile prenotare con un solo click fino a due fasce orarie, che andranno rispettivamente dalle 8.30 alle 14 e dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì; il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.

Il servizio terminerà 15 minuti prima della chiusura della Biblioteca.

L'iter

Al momento della prenotazione, ogni studente riceverà una mail automatica di conferma, da esibire al bancone d’ingresso all’arrivo in Biblioteca. Il personale della Biblioteca si occuperà di indicare allo studente la propria postazione.

L’utilizzo del portale permetterà agli studenti anche di verificare la presenza di postazioni libere in tempo reale: le fasce orarie saranno infatti di colore verde in presenza di posti liberi; di colore rosso qualora tutte le postazioni fossero occupate.

L’Aula Studio Norma Cossetto, al piano terra della Biblioteca, ospita fino a 20 postazioni studio. Al primo piano, presso la Sezione Locale, sono a disposizione altre 6 postazioni. Infine, presso la Sala PC situata al secondo piano, sono presenti 15 posti.

Il portale

Il Portale per la Prenotazione Online è raggiungibile dall’homepage del sito del Comune www.comune.este.pd.it oppure direttamente dal link https://este.comune-online.it/ web/prenotazioni/prenotazioni- online

E’ sempre possibile le prenotazione telefonica.

Per maggiori informazioni: tel. 0429 619044 – biblioteca@comune.este.pd.it