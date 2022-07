In Prato centocinquanta piccoli atleti alla manifestazione "Sport e Salute"

Venerdì 15 luglio il Prato della Valle ospita la tappa del Road Show di Sport e Salute S.p.A. Un vero e proprio villaggio sportivo di oltre 1.000 metri quadrati, con intrattenimento per tutti e la possibilità di provare tante discipline sportive diverse, organizzato con il patrocinio del Comune di Padova. Un progetto che coinvolge 40 città italiane, con l’obiettivo di promuovere l’amore per lo sport, incentivarne la pratica quotidiana, anche solo a livello amatoriale, sostenendo l’adozione di stili di vita più attivi e più sani e abbandonando le cattive abitudini sedentarie, che interessano circa una persona su 3. Presenti nel Villaggio anche le leggende dello sport italiano. A Padova prenderà parte all’evento Valerio Vermiglio, palleggiatore della nazionale italiana di pallavolo, argento olimpico ad Atene 2004, campione d’Europa con l’Italvolley nel 2003 e 2005 e trascorsi importanti, a livello di club, in piazze blasonate quali Padova, Parma, Treviso e Macerata.

Questa iniziativa di Sport e Salute mira ad avvicinare le persone di tutte le fasce d’età ad uno stile di vita più attivo e salutare, basato su una sana alimentazione e un po’ di attività fisica. Ma non solo: il Tour intende anche valorizzare il territorio e i suoi attori che operano nell’ambito dello sport e che costituiscono una vera e propria ricchezza per la cittadinanza. Le attività proposte nel Villaggio dello Sport sono organizzate in sinergia con le Associazioni Sportive Dilettantistiche locali, gli organismi sportivi del territorio e con i partner del progetto, Renault, Telepass e Decathlon. Perché lo sport è prima di tutto inclusione, cooperazione, socializzazione e, ovviamente, divertimento. Il Villaggio è aperto a tutti gratuitamente dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00, con eventi, giochi e la possibilità di provare numerose discipline sportive. Non è necessaria la prenotazione.