Sport, presentata la nuova maglia dei campioni d'Itlia del Petrarca Rugby

Presentata a Sarmeola di Rubano (Pd) la nuova maglia dei Campioni d’Italia del Petrarca Rugby. Anche per la stagione 2022/2023 lo sponsor di maglia è la società padovana di vendita di gas e luce, leader nel Nordest Argos, che accompagnerà i Campioni d’Italia e detentori della Coppa Italia su tutti campi di gioco. Presenti all’evento la squadra, lo staff tecnico e i dirigenti del Petrarca, il Presidente del Petrarca Alessandro Banzato, il sindaco di Padova Sergio Giordani e l’Amministratore Delegato di Argos, Alberto Peruzzo.

Peruzzo

«Anche per quest’anno abbiamo scelto con orgoglio di essere lo sponsor di maglia dei Campioni d’Italia del Petrarca Rugby - spiega Alberto Peruzzo, Amministratore delegato e Fondatore di Argos -. Questo sport riunisce valori, come ad esempio la lealtà, senso di responsabilità, rispetto dell'avversario, spirito di sacrificio, gioco di squadra, che sono propri anche della nostra azienda. Per noi è importante sottolineare il grande lavoro che il Petrarca Rugby fa quotidianamente con il settore giovanile, portando moltissimi ragazzi e ragazze a svolgere una sana attività sportiva e diffondendo i valori dello sport. Ai ragazzi di coach Andrea Marcato un grosso in bocca al lupo per il campionato, che siamo certi li vedrà ancora una volta protagonisti».