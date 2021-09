Padova-Triestina, da domani in vendita a prezzi speciali i biglietti per il match dell'Euganeo

Il Calcio Padova iniierà a vendere i biglietti per il derby con la Triestina domani 14 settembre.L'incontro è previsto domenica 19 settembre alle 14:30 presso lo stadio Euganeo. La prevendita avverrà in 2 distinte fasi: la prima fase, con prezzi speciali, sarà valida dall’apertura della prevendita, fino alle ore 12 di giovedì 16 settembre, mentre la seconda dalle15 di giovedì fino all’orario di inizio della gara previsto per le ore 14.30 di domenica.

Regole anti Covid - Green Pass obbligatorio

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid il Calcio Padova ricorda ai propri tifosi che a partire dai 12 anni, per accedere allo stadio in occasione delle partite casalinghe, è obbligatorio essere in possesso della Certificazione Verde (Green Pass). Il Green Pass attesta una delle seguenti tre possibilità: aver fatto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19 (da 15 gg), essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore o essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. Il Green Pass dovrà essere esibito in formato cartaceo o digitale agli steward preposti, ed il codice a barre bidimensionale (Qr-Code) dovrà essere chiaro e leggibile. Nel caso in cui il tifoso dovesse essere sprovvisto di Green Pass o se lo stesso non dovesse risultare valido, non potrà accedere allo stadio. Dai 6 agli 11 anni, non è obbligatorio essere in possesso di Green Pass, ma bisognerà compilare l’autodichiarazione per l’accesso che può essere scaricata sul nostro sito. Tale dichiarazione dovrà essere firmata da un genitore.

I prezzi

PRIMA FASE (da martedì 14/9 ore 12 a giovedì 16/9 ore 12)

SETTORE TARIFFA UNICA

POLTRONE PREMIUM €. 75,00 + diritti di prevendita

POLTRONE BIANCOSCUDATE €. 35,00 + d.p.

POLTRONE VECCHIE GLORIE €. 20,00 + d.p.

TRIBUNA OVEST €. 15,00 + d.p.

TRIBUNA EST €. 10,00 + d.p.

CURVA NORD OSPITI €. 10,00 + d.p.

SECONDA FASE (da giovedì 16/9 ore 12 a domenica 19/9 ore 14.30)

SETTORE TARIFFA UNICA

POLTRONE PREMIUM €. 75,00 + diritti di prevendita

POLTRONE BIANCOSCUDATE €. 35,00 + d.p.

POLTRONE VECCHIE GLORIE €. 25,00 + d.p.

TRIBUNA OVEST €. 20,00 + d.p.

TRIBUNA EST €. 15,00 + d.p.

CURVA NORD OSPITI €. 15,00 + d.p.

I biglietti saranno in vendita fino alle ore 14.30 del giorno della gara sul canale web (Vivaticket) e nei punti vendita Vivaticket (puoi trovare il punto vendita più vicino al seguente link: https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Il settore Ospiti sarà invece in vendita fino alle ore 19 di sabato 18 settembre