Trofeo Mtb Euganeo, i risultati della prima tappa

Sabato 12 febbraio si è alzato il sipario sul Trofeo Mtb Euganeo di Mountain Bike: nella cornice del Monte Grande a Teolo gli atleti hanno preso parte alla prima delle 9 tappe che accompagneranno la manifestazione fino a fine settembre.

Prima tappa

La giornata, baciata da un sole tiepido e sferzata dal vento, non ha placato la voglia degli amanti dell?MTB di mettersi alla prova con un percorso in salita da veri specialisti delle crono scalate. Affluenza inaspettata per la prima corsa contro il tempo, introdotta a sorpresa in un circuito di puro Cross Coutry: un percorso impegnativo, non facile, che si è sviluppato lungo il sentiero del Monte Grande con arrivo finale al Passo Fiorine.

Risultati

Tredici le categorie in gara, di seguito i vincitori, dai Debuttanti ai SuperGentleman B, che hanno visto aggiudicarsi il primo posto a:

Stefani Fabrizio: SuperGentleman B della Scavezzon Squadra Corse

Tonin Gianni: SuperGentleman A dell?Asd San Bortolo

Povellato Arianna: Woman C dell?Asd GS Cicli Stefanelli

Vanin Angela: Woman B dell?Asd Nord Bike Team Padova

Cappellari Elisa: Woman A dell?Asd One Bike & Motor Sport

Zagni Mattia: Debuttante dell?Asd Green Devils Team

Rossi Daniele: Junior del Team Todesco

Tanzi Matteo: Senior A dell?Asd Terre Bianche

Miotto Cristian: Senior B dell?Asd Stones Bike

Calore Matteo: Veterano A della Scavezzon Squadra Corse

Cimiotti Matteo: Veterani B dell?Asd Nord Bike Team Padova

Pavan Dino: Gentleman A dell?Asd GS Cicli Stefanelli

Polonio Gianluca: Gentleman B dell?Asd San Bortolo

Vincitori

La prima tappa, organizzata dall?Asd Ciclisti di Giano, con il patrocinio del Comune di Teolo, ha ottenuto un grande successo, testimoniato dalle dichiarazioni a caldo di alcuni vincitori. Calore Matteo, primo classificato della categoria Veterani A e detentore del miglior tempo assoluto uomini: «È stata una corsa secca, dove dare tutto subito e non mollare mai la fanno da padroni. Il Monte Grande ha sempre un fascino particolare e nella corsa si fa sentire ma l?adrenalina scorre a mille e per tutto il percorso la parola d?ordine è spingere al massimo. L?organizzazione, sempre impeccabile, ha realizzato un tracciato classico, anche se personalmente avrei spinto fino in cima senza taglia fuoco. Come prima tappa direi che siamo partiti alla grande, giornata stupenda, cronometraggio perfetto con il nuovo sistema Race Result e innumerevoli premi omaggiati dagli sponsor del Trofeo. Ringrazio con il cuore tutta la macchina organizzativa per quello che fa per noi amanti del Cross Country». Povellato Arianna, prima classificata della categoria Woman C: «Affrontare una crono scalata è stata un?esperienza del tutto nuova per me che mi ha trovata inesperta nel dare tutto subito, trovandomi allo stremo delle forze all?arrivo. Ho trovato il percorso estremamente adatto al tipo di gara, come lo sono stati tutti quelli dell?edizione 2021 e per questo faccio i miei più sentiti complimenti agli organizzatori del Trofeo che, oltre ad essere impeccabili, hanno svolto il loro lavoro in balia del freddo e del vento odierni». Miotto Cristian, primo classificato della categoria Senior B: «Sono portato alla salita e quella di oggi la sentivo nelle mie corde. In settimana avevo già studiato il percorso e mi ero fatto un?idea per affrontarlo a tutta, cercando di mantenere un ritmo alto e costante, prendendo fiato nei punti strategici. Il percorso, duro e selettivo, ha messo alla prova tutti, anche chi sa bene dove mettere le ruote e far correre la bici. L?organizzazione è stata perfetta, si vede che dietro a tanto lavoro c?è l?esperienza di chi corre in bici e sa cosa vogliono i bikers. Ringrazio tutto lo staff e ci si vede sul Monte Rua il 27 febbraio». I risultati completi sono disponibili a questo link.

Prossime tappe

Le prossime tappe: