La "primavera" del tennis tra tornei e la disputa sull'attribuzione dei punteggi Atp

E’ rientrato a casa il patavino Luca Giacomini, che a Monastir in Tunisia ha raggiunto una semifinale ed un quarto di finale, mantenendo l’attuale posizione intorno ai 400 dell’International Tennis Federation ed intorno ai 600 Atp. I giovani che vogliono emergere sperano in un cambiamento di attribuzione dei conteggi. Nel weekend a Padova si si sono svolti i Rodeo Open maschile e femminile

E’ rientrato a casa il patavino Luca Giacomini, che a Monastir in Tunisia ha raggiunto una semifinale ed un quarto di finale. Un buon bottino, quello raccolto, ma che non consente di avanzare in classifica bensì di conservarne l’attuale posizione intorno ai 400 dell’International Tennis Federation ed intorno ai 600 Atp. Tutti contrari i componenti dell’esercito degli italiani oltre 70, che hanno calcato la scorsa settimana i campi di Antalaya, Parenzo, Monastir, Sharm el Sheik e boca de Lobo. Troppo pochi 50 punti per la vittoria ad uno di questi tornei, dove il main draw da 32 e quello da 64 delle qualificazioni, non rende merito all’impegno e all’elevata qualità di tutti i convenuti in queste località turistiche, con occhio di riguardo al tennis. Tutti i giovani che vogliono emergere sperano in un cambiamento di attribuzione dei conteggi, in vista dei challenger e dell’attività del tennis professionistico Atp.

Al tennis Club Padova di Via Libia intanto, nel weekend 20 e 21 Marzo si sono svolti i Rodeo Open maschile e femminile. Sotto la direzione di Umberto Bressan e la supervisione di Carlo Alberto Farnedi ben 72 tennisti hanno onorato questa competizione. Questo sodalizio, ha la più alta concentrazione di tennisti di seconda categoria e la manifestazione non poteva non avere un lignaggio degno del club diretto da Giampaolo Danieli. Nel maschile si è imposto Kirill Kivattsev della Canottieri sul rampante ferrarese Federico Masetti. Il romagnolo si è presentato in finale dopo 4 vittorie tra le quali anche nei confronti del favorito Maurizio Ragazzi del Plebiscito, che probabilmente doveva ancora smaltire la stanchezza delle trasferte internazionali, combattendo entrambi i set, dando però il pass a Masetti, classificandosi quindi al quarto posto. Terzo il vicentino Marco Di Maro con tessera trentina fresco vincitore dell’Open di Bibione. Bene la progressione dei pupilli di casa Gregorio De Gasper ed Umberto Ciato con due vittorie.

Nel femminile esito scontato per l’affermazione di Cristiana Ferrando con tessera genovese sull’under 16 udinese Margherita Marcon, fresca vincitrice dell’Open di Bibione. Ferrando che si sta allenando proprio nel club patavino, prima di tuffarsi nell’attività internazionale. Terzi posti per le under 16 del Tc Padova Beatrice Varini e Valentina Trevisan. Un award anche per l’under 18 compagna di club Martina Tognon con due vittorie. Nel draw di terza in evidenza l’under 14 del Tc Padova Giada Cavazzoni con due vittorie. A Montecchia intanto è iniziato il suo 3° Open sotto la direzione di Eva Contin con 374 tennisti, dislocati tra i due plessi di Montecchia e Galzignano.