Con la Pro Vercelli la prima vittoria della gestione Torrente

E' l'ultima gara dell'anno per il Calcio Padova, guidato da Torrente. E' il terzo tecnico dell'anno solare per la squadra biancoscudata, dopo l'esperienza di Massimo Oddo chiusa al seguito della sconfitta ai Play Off con il Palermo e il successivo di Mister Caneo. Alla sua terza partita Torrente fa le sue scelte: Liguori da trequartista dietro Ceravolo e De Marchi. Franchini a centrocampo al posto di Cretella, c’è Germano.

La partita

Un primo tempo che si contraddistingue per due interventi dei rispettivi portieri, Donnarumma e Valentini. E' ad inizio ripresa però che si sblocca la partita, con un gol di Russini che insacca da distanza ravvicinata. La Pro Vercelli prova a reagire ma una traversa di Liguori, l'ennesima in questa stagione, e un tiro di Jelenic per poco non portano al raddoppio. Un grande brivido nel finale corre lungo la schiena della panchina e della tribuna biancoscudata: Saco si divora un goal colossale, Donnarumma miracoloso salva nuovamente il risultato.