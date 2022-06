Promozione, girone C: la Piovese conferma mister Piron

Per il quarto anno si rinnova il matrimonio tra mister Alessandro Piron e la Piovese. Una riconferma che certifica la bontà del lavoro dell'allenatore bianocorosso, capace di vincere in quest'annata il campionato Promozione girone C e salire in Eccellenza. I numeri della stagione sono dalla sua parte con 16 vittorie, 7 pareggi e appena 3 sconfitte.

Con la riconferma del condottiero dell'ascesa al piano superiore, è tempo di pianificare il resto della campagna riconferme e acquisti. Nel piovese c'è voglia di grande calcio, magari di quarta serie.