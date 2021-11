Promozione, girone D: gli arbitri del nono turno

L'Unione Cadoneghe è uscita a pezzi dallo scontro diretto contro l'Eurocassola. Squalificato mister Ferrulli, Caco e Rossignoli, oltre ai soliti lungodegenti. La trasferta di Vedelago sarà tutto tranne che semplice per Berno e compagni. Curtarolese chiamata al riscatto, dopo l'ultima sconfitta, in quel di Rosà. Impegno casalingo per l'Ambrosiana Trebaseleghe contro il Zero Branco. Ecco gli arbitri del girone D. Calcio d'inizio dei match alle ore 14.30 di domenica 22 novembre:

Ambrosiana Trebaseleghe-Zero Branco - Arbitro: Cristian Gazziero (Vicenza) Assistenti: Fabio Conte (Treviso) e Mattia Selvatico (Adria)

Calcio Rosà-Curtarolese - Arbitro: Simone Pistolato (Mestre) Assistenti: Emilio Cisotto (Conegliano) e Alberto Luvison (Conegliano)

Vedelago-Unione Cadoneghe - Arbitro: Matteo Manzardo (Schio) Assistenti: Luciano Cordella (Treviso) e Mario Columbro (Mestre