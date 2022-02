PSG - Real Madrid, il padovano Chiffi designato come "quarto uomo"

E' Daniele Orsato di Schio l'arbitro designato a dirigere la partita Paris SG-Real Madrid di martedì prossimo, 15 febbraio, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Psg - Real

Suoi collaboratori saranno Carbone e Giallatini come assistenti di linea, mentre il padovano Daniele Chiffi è stato indicato come quarto uomo. A completare la squadra di arbitri, Di Bello come Var e Irrati come Avar. Un match attesissimo che vede di fronte la squadra ad aver vinto più Campions nella storia, il Real Madrid con 13 trionfi, e il Paris che invece insegue la prima affermazione come una ossessione.