Pugno al tifoso: multa al direttore sportivo del Padova, Massimiliano Mirabelli

Avevano fatto pace l'indomani, ma nonostante questo sono costati seimila euro di sanzione, al direttore sportivo del Calcio Padova, Massimiliano Mirabelli, i due pugni al volto del tifoso, Andrea Beghin, al termine del match tra i biancoscudati e la Juve Next Gen. Una sanzione anche alla società, di millecinquecento euro al Padova, per responsabilità oggettiva.

Pace

Beghin si era avvicinato al direttore Mirabelli per criticare la squadra, di qui la reazione. Il giorno dopo i due si erano ritrovati e si erano stretti la mano, a favore di telecamere, per sancire la pace e una possibile denuncia ai danni del direttore sportivo del Padova. A conclusione delle indagini la Figc ha reso noto il provvedimento che è frutto di un accordo vista la richiesta di applicazione della sanzione ex articolo 126 del Codice di giustizia sportiva (applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento) formulata da Mirabelli e da Alessandra Bianchi in qualità di legale rappresentante per conto della società biancoscudata.