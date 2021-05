Quante medaglie per la scherma padovana ai campionati italiani cadetti

La scherma padovana ancora sugli scudi ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani in corso al PlayHall di Riccione. Dopo l’argento e il bronzo rispettivamente di Carlotta Fusetti (Antoniana Scherma) e Lucia Stefanello (Petrarca) martedì nella sciabola Cadette e il bronzo di Maddalena Vestidello (Petrarca) mercoledì nella sciabola Giovani, ieri è salita sul terzo gradino del podio Matilde Molinari, fiorettista Under17 della Comini Padova. Per una sola stoccata la medaglia non è stata di un metallo più pregiato: infatti, l’allieva dei Maestri Francesca Bortolozzi e Andrea Borella è stata fermata in semifinale al minuto supplementare con il punteggio di 11-10 da Guia Di Russo del Frascati Scherma. La vittoria è andata poi a Irene Bertini di Pisascherma che si è imposta su Di Russo per 15-13 nel match valevole per il titolo italiano.

Venerdì 14 maggio, Matilde Molinari ritornerà in pedana nel fioretto femminile categoria Giovani, gara per la quale si è qualificata e in cui parte favorita Martina Favaretto fiorettista noalese delle Fiamme Oro allenata a Padova da Mauro Numa. Le fasi finali della prova delle fiorettiste under 20 saranno trasmesse sul canale Youtube della Federazione italiana Scherma, Federscherma TV, mentre su 4Fence.it sarà visibile l’aggiornamento dei risultati.