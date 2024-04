Il 5 maggio ecco la 5°edizione della Padova Water Marathon

2024, l'edizione delle novità per la Padova Water Marathon! La prima? L’evento si svolgerà tutta in una giornata, domenica 5 maggio 2024 e tutte le partenze dell’iniziativa saranno dalla sede della Canottieri (Via Polveriera 3). Quattro gare in programma, tantissimi grandi atleti internazionali ed amatori pronti a mettersi in gioco nelle categorie canoa (agonistica ed amatoriale), Under 14 e per la prima volta SUP (Stand Up Paddle). Come da tradizione, queste gare si svolgeranno lungo l’anello fluviale di Padova.

«Siamo felici di ospitare nuovamente questo importante evento sportivo che valorizza una parte suggestiva della nostra città», commenta l’assessore allo Sport del Comune di Padova Diego Bonavina alla presentazione odierna dell'evento. «Da cinque anni la manifestazione permette a tanti, amatori e agonisti, di vivere l'esperienza unica di ammirare Padova da un'altra prospettiva, pagaiando lungo i fiumi cittadini. Oltre al suo valore sportivo, la Padova Water Marathon ha una ricaduta positiva sul turismo locale, richiamando in città appassionati e curiosi da tutta Italia. Un'ulteriore conferma dell'impegno di questa Amministrazione nel promuovere Padova come destinazione ideale per chi ama lo sport e il contatto con la natura».

Entusiasta anche il presidente della Canottieri Padova, Andrea Massaggia: «La Padova Water Marathon va oltre la semplice competizione, è un evento inclusivo aperto a tutti, con l'obiettivo di coinvolgere un vasto pubblico in questa disciplina. Ogni anno vediamo un aumento delle iscrizioni, segno che la manifestazione sta diventando un punto di riferimento non solo nel nostro territorio, ma anche oltre i confini nazionali. Una novità importante di quest'anno è l'introduzione della gara internazionale agonistica di Sup (Stand Up Paddle), una disciplina che ha registrato un'esplosione di popolarità negli ultimi anni, contribuendo ad ampliare ulteriormente il pubblico della manifestazione e attirando atleti e appassionati da diverse nazioni».

I percorsi

Nel dettaglio un breve riepilogo dello svolgimento dei percorsi delle quattro gare:



CANOA AGONISTICA - Nel cuore dell’anello fluviale si svolge l’iniziativa che prevede un percorso di 20 km all’interno del sistema di corsi d’acqua che circonda la città, creando un’esperienza unica che fonde sport, natura e cultura. Vogatori e vogatrici percorreranno un tratto del Bacchiglione, il Tronco Maestro che attraversa il centro storico della città. Dopo uno spettacolare trasbordo al ponte di Sant’Agostino (zona Specola) si prosegue lungo le Riviere, il Piovego per poi effettuare un secondo trasbordo a Voltabarozzo, immettersi nel lungo canale Scaricatore per giungere al Bassanello e tornare alla Canottieri. La prima partenza è prevista alle ore 9.00. A seguire, per ciascuna categoria di gara saranno date tutte le altre partenze con distacco di qualche minuto l’una dall’altra. È aumentato anche il monte premi complessivo di 1000 euro. Le premiazioni sono in programma alle ore 13.00. I tre migliori tempi saranno premiati con un premio in denaro: al primo classificato 600euro, al secondo 250euro e al terzo 150euro.

AMATORIALE – Sono previsti 800 iscritti al percorso amatoriale aperto a Canoa, Kayak, SUP, Surfski per ammirare Padova da una prospettiva straordinaria. In questo contesto pittoresco e storico, gli appassionati di sport si cimentano in una sfida emozionante attraverso i corsi d’acqua che circondano la città. L’atmosfera è magica, immersa nella storia di Padova, e il percorso diventa un’esperienza straordinaria che mescola sport, natura e cultura in modo unico. L’orario della partenza è per le ore 10.00. Sono previsti due trasbordi lungo il percorso, entrambi presidiati e forniti di punto ristoro. Il primo lo si trova al Km5 con un caratteristico superamento del ponte Sant’Agostino a ridosso dell’osservatorio astronomico della Specola. Il secondo al Km14 con un classico superamento delle chiuse di Voltabarozzo.

UNDER 14 - Un percorso dedicato alle squadre Canoa Giovani. Una 10 Km in forma non competitiva aperta a tutte le imbarcazioni delle categorie Allievi e Cadetti (9-14 anni). Il percorso si snoda fino alla prestigiosa Specola dove ci sarà una sorpresa: un giro di boa dopo il quinto chilometro, rendendo l’evento ancora più entusiasmante e sfidante. L’evento mette l’accento sulla creazione di legami e amicizie tra i giovani canoisti, al di là della rigorosa competizione. Le squadre avranno l’opportunità di interagire, scambiare esperienze e scoprire i modi di allenarsi diversi. Il messaggio è che lo sport può essere un veicolo per costruire amicizie durevoli, dimostrando che la diversità è una forza che unisce e che un evento di canoa è molto più di una semplice competizione sportiva. La partenza è prevista alle ore 12:30. Alla conclusione del percorso, ciascun ragazzo sarà premiato con una medaglia di partecipazione in ricordo della sua Padova Water Marathon.

SUP (Stand Up Paddle) AGONISTICA - Doppio percorso in SUP per conoscere Padova. Immersi nell’atmosfera storica e pittoresca di Padova, gli atleti si sfidano in un intricato sistema di corsi d’acqua che circonda la città, creando un’esperienza unica che fonde sport, natura e cultura. Sono previsti due percorsi quello completo da 20Km. La prima partenza è prevista alle ore 9.00. A seguire, per ciascuna categoria di gara saranno date tutte le altre partenze con distacco di qualche minuto l’una dall’altra. La partenza per il percorso da 10 km è prevista alle 11:30. Dopo uno spettacolare trasbordo al ponte di Sant’Agostino (zona Specola) si prosegue lungo le Riviere, il Piovego per poi effettuare un secondo trasbordo a Voltabarozzo, immettersi nel lungo canale Scaricatore per giungere al Bassanello e tornare alla Canottieri.

La Padova Water Marathon è inserita nel calendario dell’International Canoe Federation I.C.F. che raggruppa le gare mondiali di canoa fluviale. L’evento è organizzato dalla Canottieri Padova con il patrocinio dalla Regione Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, CONI Veneto, Federazioni Sportive F.I.C.K e I.C.F. In collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, Regione del Veneto, Camera di Commercio di Padova, Venice Promex, Protezione Civile del Comune di Padova, Piovego Cooperative, Croce Rossa Italiana (Comitato di Selvazzano). L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di Acqua Lauretana, Birra Menabrea, Decathlon, Filira Finta Pelle, Led Service, Loacker, MAAP, Ozone Kayak, Komlab.

Eventi collaterali

Grazie alla collaborazione di alcune società sportive che si affacciano sulle rive del fiume Bacchiglione, tra cui Amissi del Piovego, Canottieri Padova, Cooperativa Piovego e Rari Nantes Patavium, la giornata di sabato 4 maggio una serie di eventi arricchiranno l’esperienza della Padova Water Marathon.

Gli Amissi del Piovego propongo dalle 10:00 un minitour a remi Golena-Portello e ritorno. L’appuntamento è alla Golena S. Massimo (tratto Golena-Portello) alle ore 10.00. Il Comitato Mura propone visite guidate al sistema bastionato di Golena San Massimo

La sede della Canottieri si anima con un piccolo giro lungo il Bacchiglione e con una breve lezione sui primi principi della voga. Sono previsti due turni alle 10:00 e alle 15:00.

Rari Nantes propone invece un minitour su barche a remi. Due i percorsi, il primo dalla sede storica fino alla Specola, la seconda dal Bassanello fino a Voltabarozzo. Sono previsti due turni alle 10:00 e alle 15:00.

Un momento conviviale per scoprire le attività della Cooperativa Piovego, l’appuntamento è dalle 11 con un aperipranzo nella suggestiva Golena San Massimo

Tutte le informazioni sono consultabili dal sito https://padovawatermarathon.it/