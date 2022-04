Qwan Ki Do, il mondiale per bambini nel segno di Kung Fu Panda

E’ stato presentato a Palazzo Moroni, con la partecipazione dell’ Assessore allo Sport del Comune di Padova, Diego Bonavina, il 1° Campionato Mondiale Per Club Bambini & Juniores denominato “Kung Fu Pham Xuan Tong" organizzato dalla ASD Dao Padova sotto l'egida della International Qwan Ki Do Federation (arti marziali Kung Fu ). A questo evento partecipano circa 450 atleti con età tra 07-17 anni provenienti da 35 Paesi.

Organizzato con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport Padova, UISP Comitato Di Padova, UISP Nazionale Discipline Orientali, Alliance Francaise Padova, ADMO Padova e Veneto, CIELS e si svolgerà presso l'impianto sportivo Kioene Arena Padova il 23 e 24 aprile.

Il presidente ASD DAO Padova Stirbu George Sorinel spiega: «Si tratta della prima edizione di un’iniziativa che è nata per promuovere lo sport come elemento trainante nei processi di integrazione e contribuire in modo efficace a diffondere la cultura del rispetto e della convivenza fra persone provenienti da culture diverse. Crediamo che Padova sia la città ideale per trasmettere questi valori e per garantire la perfetta riuscita dell’evento».