A Sant’Ignazio un weekend di sport, nel segno delle relazioni di quartiere

Dalla mattinata di sabato 10 luglio e per tutto il weekend negli impianti sportivi di Sant’Ignazio-Montà si stanno alternando tornei di Touch Rugby, Beach Volley e Frisbee, tutti di segno femminile con il Festival "Ragazze nel Pallone". E domenica sera l'appuntamento è davanti al maxischermo installato per tifare tutti insieme la Nazionale.

Recupero

Comincia così una nuova storia per i campi sportivi di Sant’Ignazio-Montà, in abbandono forzato a causa della pandemia, ma rigenerati grazie alla collaborazione tra l’Unione Sportiva Sant’Ignazio, attiva nella pallavolo e nel calcio e tante realtà e singoli cittadini che in questi mesi hanno contribuito a dare all’area un nuovo volto e a rendere possibile tutto questo. «Da mesi siamo al lavoro - affermano i dirigenti della Sant’Ignazio - un’impresa edile ci ha offerto gratuitamente i suoi macchinari e diversi materiali. Molti abitanti del quartiere e genitori delle nostre atlete e dei nostri atleti hanno dedicato tempo e sforzi a ripristinare i campi da beach volley, le aree verdi, le recinzioni, a rigenerare tavoli e panche e a mettere in sicurezza tutta l’area». Da un mese, gli impianti ospitano quotidianamente un Centro Estivo Sportivo disegnato per ospitare bambini dai 6 ai 12 anni e ora, grazie alla disponibilità di QuiVino, un’enoteca del quartiere, esordisce anche la nuova area ristoro. «È questo il modo in cui vorremmo fossero usati gli impianti dei quartieri. Per far crescere lo sport di base ma anche per creare relazioni di prossimità. Per ospitare eventi sportivi ma anche momenti di socialità, educazione e inclusione come stiamo cercando di fare»