Campionati Italiani Taekwon-Do e Interregionali KickBoxing per SDMTeam Patavium

Grande weekend di gare e soddisfazioni per la nostra ASD. I nostri atleti sabato hanno affrontato il Campionato Italiano di Taekwond-Do ITF nella categorie cadetti, juniores e seniores ottenendo complessivamente: - 7 ori - 11 argenti - 11 bronzi E attestandosi al secondo posto nella classifica delle migliori società! Una grandissima soddisfazioni per tutti i Maestri che seguono quotidianamente i ns atleti con passione e dedizione. Ma non è tutto, infatti ieri pomeriggio un gruppo ristretto di atleti ha affrontato la fase di qualificazione ai Campionati assoluti di KickBoxing delle FederKombat a Treviso. Tutti i nostri atleti hanno passato la fase di qualifica, della loro categoria, ottenendo 2 bronzi e 2 argenti. Complimenti a tutti i maestri, ai ns arbitri e agli allievi per l’impegno e i risultati!