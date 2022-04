Calcio, il Padova vola in Francia: ritiro a Lens per preparare al meglio i playoff

Il Calcio Padova si trasferisce in Francia: i ragazzi allenati da Massimo Oddo eseguiranno un ritiro in preparazione ai playoff e lo faranno presso il Centre Tecnique et Sportif La Gaillette di Lens (il presidente della squadra francese, che milita in serie A, è lo stesso della società Biancoscudata, ovvero Joseph Oughourlian) dal 28 aprile al 6 maggio. I biancoscudati sosterranno due sedute di allenamenti giornalieri ed affronteranno un’amichevole mercoledì 4 maggio alle ore 15 contro il Lens B allo Stadio Bollaert-Delelis di Lens.

I convocati

Elenco dei convocati da mister Oddo per il ritiro di Lens: