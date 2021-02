Roberto Nardi confermato presidente del Comitato Regionale Fip Veneto

Con un vero e proprio plebiscito Roberto Nardi è stato confermato presidente del Comitato Regionale di Fip Veneto. Ampio il sostegno al dirigente padovano che è stato votato da 213 società sulle 227 intervenute all’Assemblea Elettiva svolta la mattina di domenica 21 febbraio al PalaCertosa di Vigodarzere.

Nardi, classe 1982, era stato eletto nel 2016 alla guida del Comitato regionale, dopo aver egregiamente diretto anche il Comitato provinciale di Padova. Ex arbitro, è uno dei più giovani presidenti regionali d’Italia e in questi quattro anni è diventato un punto di riferimento non solo per il basket veneto, ma anche per quello Nazionale. «Grazie a tutte le società che hanno partecipato a questa assemblea – il commento del presidente Nardi – abbiamo sfiorato l’80 per cento degli aventi diritto. Vuol dire he c’è voglia di pallacanestro e che le società ci tengono all’attività che viene svolta a livello regionale. Considerato il momento sanitario che stiamo vivendo non era scontata questa partecipazione quasi plebiscitaria».

«Stiamo per ripartire con alcuni campionati senior, e cercheremo di farlo anche con tutte le categorie con alcuni trofei. Intanto tanti ragazzi e ragazze hanno potuto tornare ad allenarsi e la Federazione ha fatto di tutto perché ciò accadesse. Sarà un quadriennio all’insegna della ripartenza e del reinizio, dovremo essere in grado di ragionare fuori dagli schemi perché troveremo un mondo diverso rispetto a quello che ci siamo lasciati alle spalle un anno fa ormai. Dobbiamo puntare forte sul settore giovanile, minibasket e scolastico: non dovremo fare tutto come si è sempre fatto, ma innovarci e cercare nuovi tesserati in tutte le componenti del nostro basket».