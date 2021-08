Rodeo di Vighizzolo d'Este: che brava la dodicenne Agostini

Nello scorso weekend a Vighizzolo D’Este si è svolto un Rodeo maschile e femminile per giocatori fino alla classifica 3.4. Sotto la supervisione di Ettore Zambotto e la direzione di Roberto Businaro una trentina di tennisti hanno animato i campi rossi di Via Nuova. Nel maschile il bresciano Davide Rosi al terzo set sul trevigiano Nicola Gioseffi dello Sporting Life Center. Terzi posti per il veneziano Pierluigi Pinton del Dolo e per il ferrarese Pierfrancesco Toscano. Nel femminile Serena Agostini under 12 del Plebiscito, con due incontri ha fatto sua la posta in gioco. L’ultima a contendergli il successo è stata la rodigina Giorgia Panin. Terze piazze per la veneziana del Fossò Emanuela Brun e per la veronese Lenuta Bejinaru dello Zevio. Dal draw di 4^ hanno guadato quello principale l’under 18 del Santorso Alice Bortolotto e Elena Scola trevigiana del Silea.

Alla Canottieri è in atto il torneo Veterani Trofeo Hdi Assicurazioni, per giocatori dagli over 50 agli over 70 con una sessantina di partecipanti. Dirige Stefano Paiaro e Massimo Rigoni. Al Tc San Paolo in Via Canestrini ultima tappa del Tennisdance circuit, che è in svolgimento fino 05/09. Sotto l’occhio vigile di Gianluca Saccari e Attilio Galvani sono 140 i tennisti che tra singolari e doppio maschile e misto cercheranno di trovare gli ultimi punti utili per il master finale. A Galzignano e Montecchia torneo di 3^ categoria maschile e femminile dal 28/8 al 12/9, iscrizioni entro le ore 12 del 26/8 all’indirizzo www.tennismontecchia.com. Al Tennis Club Paola di Piazzola sul Brenta molto atteso l’appuntamento annuale, l’Open Memorial Cauzzo diretto da Enrico Bizzotto. Si terrà dal 04 al 12/9 riservato ai giocatori dai 3.5 in poi. Iscrizioni entro le ore 12 del 2/9 all’indirizzo: enrico@tennispaola.it.