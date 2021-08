Rodeo di Vighizzolo d'Este, i risultati

Nel weekend del 31/7 all’Atestino di Vighizzolo d’Este, 10° Rodeo maschile e femminile limitato ai 3.5. Ha diretto la competizione, con 33 partecipanti, Roberto Businaro ed Ettore Zambotto. Nel draw maschile l’under 14 del Green Garden di Mestre Federico Zuin con 5 vittorie, ha messo in fila tutti i suoi avversari. L’ultimo a contendergli invano il successo è stato il trevigiano Manuel Zanardo dello Sporting Magi. Terzo posto per Marco De Gasperi dell’Este. Nel femminile sul gradino più alto del podio la rodigina Giorgia Panin. Secondo posto per Nicoletta Lorenzetto del Noventa Vicentina che ha ceduto alla sua avversaria soltanto per due scambi del tie-break. Terze Giorgia Piccolo, compagna di club della Lorenzetto, e Emanuela Brun del Fossò.

Al Pool Time di Via Monte Pertica prosegue il Circuito Tennisdance fino al 8 Agosto sotto l’occhio vigile di Attilio Galvani. Singolari maschile e femminile e doppi maschile e misto per giocatori fino alla classifica 3.1. Sono 111 i tennisti che tentano di ricavare punti utili per la classifica finale del circuito. Dal 24/7 al 08/08 a Bagnoli di Sopra competizione per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile supervisionato da Montecchia nella persona di Eva Contin con 66 partecipanti. Alla canottieri Padova è iniziato l’atteso Alì Open da 5000 € diretto da Stefano Paiaro, singolare maschile e doppio femminile, che si terrà dal 30/7 al 15/8. Sono attualmente 124 gli iscritti e per loro sono iniziate le prime tenzoni. In campo i 4^ categoria supervisionati da Domenico Ciervo.Iscrizione scaglionata dai 2.7 fino alla 1^ categoria entro le ore 12 del 02/8 da far pervenire https://www.canottieripadova.it/iscrizione_tornei/form.php. Dal 31/7 al 08/08 a Trebaseleghe torneo giovanile dagli 08 ai 16 anni maschile e femminile diretto da Luigi Benedetti coadiuvato da Maurizio Zoggia alle prese con 80 partecipanti. Dal 07 al 22/8 già avviata la macchina organizzatrice dell’Acquaviva di Via Naccari per l’Open di Ferragosto maschile e femminile con 2.000€ di montepremi. Iscrizioni differenziate. Fino ai 3.1 entro le ore 12 del 04/8, per gli altri entro le ore 12 del 11/8 all’indirizzo mail: https://news2001.it/tornei2001team