Rugby, il Petrarca Padova si gioca lo scudetto contro Viadana: la finale

Finale scudetto per il Petrarca Rugby PAdova, che scenderà in campo alle ore 17.30 di oggi, domenica 2 giugno, al Lanfranchi Parma contro il Viadana per il titolo della serie A Élite Maschile.

Petrarca Rugby

Afferma in merito Andrea Marcato, tecnico del Petrarca: «Affrontiamo questa finale con tanto orgoglio. Il nostro percorso è stato difficile, ma raggiungere la finale stavolta è stato un segnale di grande resilienza di questo gruppo. Non vediamo l’ora di scendere in campo, e affronteremo la partita con gioia e serenità. Ovviamente le finali sono partite che giochi per vincere, lo sappiamo bene, e vogliamo chiudere la stagione con una grande gioia per la società, per i tifosi, per le nostre famiglie che ci sono o sempre vicine. Vorremmo fare un regalo al Petrarca, società composta anche da chi lavora nel quotidiano e ci assiste con affetto stando sempre al nostro fianco. Ci stringiamo a loro. Ovviamente grande rispetto per Viadana che ha fatto un’ottima stagione e che non abbiamo mai battuto. Partite da sfavoriti stavolta ci sta. Per come è iniziato l’anno non era scontato arrivare qui. Speriamo di regalare una gioia anche alla città».

La formazione

La formazione annunciata: Lyle; Fou, De Masi, Broggin, Esposito; Fernandez, Tebaldi; Trotta (cap.), Nostran, Casolari; Ghigo, Galetto; Hughes, Cugini, Borean. A disp.: Brugnara, T. Montilla, Bizzotto, Michieletto, Romanini, Vunisa, Citton, Scagnolari.