Rugby, estasi Petrarca: i padovani battono Viadana e conquistano il 15esimo scudetto

Che spettacolo: il Petrarca Padova batte Viadana 28-10 sul neutro di Parma, vince la finale di Serie A Elite di rugby e conquista il suo 15esimo scudetto.

La cronaca

A sbloccare il risultato è Viadana con una touche di Fernandez, portandosi così sul 3-0. Il Petrarca reagisce però subito, premendo con decisione sull'acceleratore: prima trova il pari con Lyle, che mette la palla ovale in mezzo ai pali, e poi si porta sul 3-10 con la meta di Angelo Esposito e la trasformazione di Lyle. Padova non si ferma, e va sul 3-17 grazie alla meta di Trotta e la trasformazione di Lyle, ma prima dell'intervallo Viadana accorcia e si va negli spogliatoi sul 10-17. Nella ripresa è monologo Petrarca: i padovani dominano in lungo e in largo, e vincono la finale 10-28 conquistando il 15esimo scudetto e superando così i rivali del Rovigo.