Al San Paolo ripartita la stagione del tennis

Sotto la direzione di Lorenzo Cristofori con la supervisione di Attlio Galvani due i draw che hanno portato a questo ottimo numero di iscritti.

Maschile

Nel maschile si è imposto l’under 18 veronese 3.1 Edoardo Meggiorin che nell’ultima gara ha stoppato la corsa della mina vagante Antonio Farinon dell’Arzignano. Farinon che da 3.3 è entrato in gara dai blocchi di partenza del main draw vincendo 4 gare, arrendendosi al più giovane tennista per 1/4 4/5. Terzi posti per il trevigiano Massimo Bonacina che era il favorito del seeding, sconfitto dal veronese del Sommacampagna al tie-break del terzo set e per Marco Modenese altro under 18 veronese del Lupatoto scavalcato da Farinon. Nel main draw punti preziosi per il giocatore di casa Jacopo Clementi che da 4.1 è riuscito a sgambettare al tie-break il 3.4 vicentino Zanoni.

Femminile

Nel femminile le riminesi della Galimberti fanno cappotto, conquistando i primi due posti. Sul gradino più alto Alessia Sciuto in due set sulla coetanea under 16 Sara Gaia Totorizzo. Bronzi per la beniamina di casa Giorgia Bettio e per l’under 16 del Marcon Giulia Cacco. Nel corso del torneo si sono distinte le 4.1 Alessia Iannucci under 18 del Plebiscito, Anna Zanonato under 16 del Tc Padova e l’under 16 del Dolo Aurora Baldan con due vittorie.

San Paolo

Soddisfazione per il club patavino di Via Canestrini, presieduto da Domenico Pedron coadiuvato dal vice Lorenzo De Cristofori e Marco Illotti per il successo di questa prima kermesse stagionale. Anche il rettore tecnico Gianluca Saccari si ritiene più che soddisfatto si in fatto di presenze che dei risultati tecnici dei suoi allievi. Sottolinea il buon lavoro del suo staff composto da Pierangelo Babetto, Alberto Nieri, Corrado De Rienzo, Matteo Fenza e Marco Barbuglio, che hanno a disposizione oltre un centinaio tra allievi e soci agonisti. Il massimo risultato che il Tc San Paolo ha ottenuto negli anni passati è stato quello di essere arrivato fino alla serie A2 maschile.

Agonismo

Nel 2022 il settore agonistico vede la prima squadra in D1 maschile e D2 femminile e varie compagini nelle serie minori e giovanili. Nel 2019 il Club ha vinto il titolo regionale a squadre Under 10 misto con Trivellato, Borgo, Friso e Martini e negli ultimi anni ha avuto ed ha ancora decine di convocati delle rappresentative giovanili provinciali e regionali a testimonianza di un lavoro del settore agonistico sui giovani di ottimo livello.

Date

Queste i prossimi eventi del Club. Torneo giovanile a fine giugno (lo scorso anno ha avuto oltre 260 iscritti) record assoluto per un torneo giovanile; a fine Agosto la tappa conclusiva del circuito Tennis Dance con singoli e doppi.