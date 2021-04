Scalata al ranking: record di iscrizioni ai tornei padovani di tennis

Partito l’Open di Primavera presso il Centro Sportivo 2000 Acquaviva di Via Naccari-Pioveghetto in Padova con 560 iscritti. Record assoluto con ben 103 "Non Classificati" alla ricerca dei primi punti

Nel frattempo si registra un record assoluto con ben 103 "Non Classificati", ovvero 103 neofiti alle loro prime gare. Tra questi è balzato all’occhio il reggiano Riccardo Freschi, che confidando di disputare di più gare per scalare il suo ranking, sta soggiornando in Padova. Attualmente si trova già a 4 vittorie, ma proprio contro il vicentino del Camisano Francesco Marangoni, il suo primo torneo si è concluso proprio nella serata di Mercoledì. Coloro invece che continuano la loro corsa da Nc sono: Raffaele Cristofaro del Mogliano, Enrico Zaltron dello Schio, il veneziano Nicola Gorla, Nicola Saviolo del Plebiscito, per il trevigiano Pierpaolo Cavagnero dello Sporting Life Vacil di Breda, il veronese Michele Derboni, l’udinese Rebecca Ferrari e la rodigina del Badia Ludovica Silvestrini.

Nell’Open di Montecchia con 374 tennisti 3^ kermesse, sotto la direzione di Eva Contin, tra i courts scoperti di Galzignano e quelli indoor di Montecchia, si giocano i turni i top di terza categoria. Questi gli scontri al vertice. Vittadello-Zanini, Draghi-Belluco, Ruzza-Boscarini, Marivo-Pasotto, Boscolo-Strazzari, Granzotto-Molon, Zuliani-Crepaldi, Franchini-Modenese, Rossi-Baldan, Meggiorin-Moro, Galante-Lago, Zio-Fornaro e Negrini-Checchin. Nel femminile: Converio-Zivelonghi, Pisani-Barison, Baldan-Silvestri, Bettio-Peruzzo, Brun-Mioni e Montagnini-Barausse. All’Airone di Legnaro saranno soltanto 48 i tennisti a darsi tenzone il weekend del 10 e 11 Aprile per contendersi il Trofeo Trafilo, con montepremi di 500€. Iscrizioni entro le ore 12 del 8/4 via mail all'indirizzo aironepower@gmail.com.