Scherma: a Vienna trionfo per la padovana Benedetta Fusetti

Domenica da incorniciare per Benedetta Fusetti sulle pedane di Vienna dove si è tenuta una tappa del Circuito Europeo Under 23. L’allieva di Alberto Pellegrini al Petrarca Padova e portacolori del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle è salita sul gradino più alto del podio al termine di una gara perfetta.

Gara

La formula della competizione prevedeva due tornate di gironi prima dell’eliminazione diretta. La prima tornata ha visto la sciabolatrice padovana chiudere con cinque vittorie, nessuna sconfitta e solo 6 stoccate subite dalle avversarie. Dall’alto del primo posto provvisorio, Benedetta Fusetti ha completato un altro girone senza sconfitte (sei vittorie in altrettanti incontri) che le ha garantito la testa di serie numero uno del seeding dell’eliminazione diretta.

Negli incontri a quindici stoccate senza domani l’azzurra ha superato per 15-6 la ceca Bechynova, ha poi dovuto faticare fino all’ultima stoccata nei quarti di finale per superare un’altra azzurra, Sofia Albieri, ha dominato la semifinale 15-5 sull’ungherese Papai, prima di mettersi al collo la medaglia d’oro avendo la meglio in finale sulla connazionale Chiara Pagano Fusco per 15-8. Per Benedetta Fusetti si tratta di un ottimo viatico in vista dei Campionati del Mediterraneo U20 che si svolgeranno tra 15 giorni in Giordania e nei quali sarà una delle due azzurre impegnate nella prova di sciabola.

CIRCUITO EUROPEO UNDER 23 – SCIABOLA FEMMINILE – Vienna, 24 aprile 2022

Finale

Fusetti b. Pagano Fusco 15-8

Semifinali

Fusetti b. Papai 15-5

Pagano Fusco b. Giovannelli 15-13



Classifica (28): 1. Benedetta Fusetti (ITA); 2. Chiara Pagano Fusco (ITA); 3. Vally Giovannelli (ITA); 3. Viktoria Zoe Papai (HUN); 5. Siria Mantegna (ITA); 6. Margherita Colonna (ITA); 7. Sofia Albieri (ITA); 8. Yolanda Munoz (CHI).