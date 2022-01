Sciabola, Coppa del Mondo under 20: bronzo per la più giovane delle sorelle Fusetti

Arriva una medaglia di bronzo per la sciabola padovana nella prova di Coppa del Mondo Under 20 in corso di svolgimento a Segovia in Spagna. Sul terzo gradino del podio è salita la più giovane delle sorelle Fusetti in gara, Carlotta. Al primo anno nella categoria, la sciabolatrice 17enne del Petrarca Scherma si è arresa solamente in semifinale (15-11) alla statunitense Siobhan Sullivan, poi vincitrice della gara sulla connazionale Jenna Shoman. Proprio Jenna Shoman aveva interrotto la cavalcata della sorella di Carlotta, Benedetta, quarta dopo i gironi eliminatori e sconfitta negli ottavi dall’americana.

Bronzo

Carlotta Fusetti, che ha diviso il terzo posto con l'ungherese Dorottya Beviz, aveva conquistato la certezza d'un posto sul podio superando nei quarti di finale, con il punteggio di 15-13, un'altra atleta degli USA, Magda Skarbonkiewicz, mentre in precedenza aveva avuto ragione ancora di un'avversaria a stelle e strisce, Kaitlyn Pak, battuta 15-7. Tra le cinque azzurrine giunte nel tabellone da 16 c’è anche Lucia Stefanello di Padova Scherma che è stata superata solamente all’ultima stoccata dalla vincitrice della gara.

Prestazione

«Un'ottima prestazione complessiva e un grande passo in avanti rispetto alla prima prova di Sosnowiec. Un plauso speciale per questo bel podio a Carlotta, atleta al primo anno della categoria Giovani, e a tutte queste ragazze, un gruppo giovanissime che si fa notare per crescita e impegno», il commento del tecnico responsabile Tommaso Dentico, che ha seguito le azzurrine in Spagna insieme al maestro di Padova Scherma, Cosimo Melanotte. Domenica 23 gennaio invece sulle pedane di Segovia andrà in scena la prova a squadre in cui l'Italia schiererà Benedetta Fusetti, Lucia Stefanello, Michela Landi e Mariella Viale, il quartetto che a dicembre chiuse al secondo posto a Sosnowiec, in Polonia.