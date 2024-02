E' scudetto per il CUS Padova hockey Under 16 maschile

Il primo trionfo della stagione 2024 dell’hockey è forse quello meno atteso. E anche per questo ancor più bello! Il CUS Padova hockey Under 16 maschile ha vinto lo scudetto di categoria, trionfando nelle finali andate in scena lo scorso weekend a Castello d’Agogna in provincia di Pavia. Torna sul tetto d’Italia anche una formazione maschile del CUS, dopo i due tricolori vinti nei mesi scorsi dalla squadra Under 14 femminile. È il successo di una formazione rinnovata a inizio stagione, grazie al lavoro dell’allenatore Davide Carbone, che ha scelto di unire ai veterani del gruppo una serie giovani che hanno giocato sotto età per tutto l’anno. Il CUS Padova è arrivato alle finali nazionali dopo aver vinto il proprio girone a punteggio pieno. A quel punto i giovani oro granata hanno cominciato a crederci e hanno dominato anche il girone finale, vincendo tutte e tre le partite, segnando 26 gol e subendone solo 3 contro San Giorgio, Unime e Superba. Un successo che è valso la qualificazione alla finale contro i padroni di casa del Moncalvese.

Nell’atto conclusivo il pronostico sembrava chiuso, la formazione pavese vanta infatti un tasso tecnico e di esperienza notevolmente superiore a quello padovano. Tuttavia, Il CUS Padova, grazie a una prova di estrema tenacia, è stato in grado di annichilire gli avversari e vincere 3-2 con la doppietta di Tornielli e il gol di Faggian. Alla sirena finale è scoppiata la festa per il CUS Padova campione d’Italia, applaudito anche dal pubblico avversario. Oltre allo Scudetto, soddisfazione personale per Giovanni Faggian, premiato come miglior giocatore.

«Siamo entusiasti, questo successo era impronosticabile a inizio stagione», esulta l’allenatore Davide Carbone. «La finale è stata una battaglia che ci ricorderemo a lungo. I nostri avversari erano sicuramente più forti e se l’avessimo messa esclusivamente sul piano tecnico non ci sarebbe stata partita. Per questo l’abbiamo studiata bene tatticamente, giocando a uomo e chiudendo ogni varco. Per fare un paragone calcistico, abbiamo giocato all’italiana, alla Nereo Rocco. Dopo i primi 10 minuti eravamo in parità, i ragazzi hanno preso fiducia e nella seconda parte abbiamo premuto sull’acceleratore trovando la vittoria. Siamo molto soddisfatti perché è un gruppo molto giovane che può crescere ancora e rappresentare il futuro di questa società».

Questa la rosa del CUS Padova hockey maschile Under 16: Matteo Chigliaro, Giovanni Faggian, Elia Spinnato, Francesco Parasporo, Emilio Tornielli, Raffaele Collesei, Leonardo Piccolo, Davide Tonello, Karim Toldo, Vittorio Raga, Giovanni Zennaro, Tommaso Zennaro. Allenatore Davide Carbone.