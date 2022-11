Beatrice Cogo regina del Pole Sport internazionale

L'atleta di Selvazzano, Beatrice Cogo, studentessa del primo anno alla facoltà di Scienze Biologiche dell’università di Ferrara, è diventata campionessa italiana nella categoria “Senior Women Competitive” al campionato nazionale 2022 di Pole Sport svoltosi a Cesenatico. Lo scorso anno, per la stessa categoria, Beatrice si era già qualificata al secondo posto ai campionati italiani e aveva ottenuto anche il secondo posto ai campionati mondiali.

Il sindaco

«E’ sempre un orgoglio per tutti noi – afferma il sindaco Giovanna Rossi – quando un giovane talento sportivo si mette in luce raggiungendo traguardi e medaglie sia a livello nazionale che mondiale. Beatrice ha frequentato il nostro liceo scientifico “Galileo Galilei” di Caselle ed è riuscita a conciliare studio e sport. E’ molto importante per i nostri ragazzi coniugare passione, impegno, umiltà e dedizione che sono alla base di ogni successo nella vita, continuando a perseguire i propri sogni, affrontando le difficoltà, superando gli ostacoli, senza arrendersi mai proprio come in una sana competizione sportiva».

Cos'è la Pole Sport

La Pole Sport è una disciplina sportiva che unisce figure acrobatiche eseguite al palo a passi di danza e figurazioni opportunamente coreografate, al fine di creare una routine, eseguita in musica. A questa competizione Beatrice ha partecipato come atleta della società sportiva “Is Top a.s.d.” di Scandicci (Firenze) ed è seguita dal punto di vista tecnico e coreografico dai tecnici Ingrid Maddalena e Bianca Breschi. Anche altre atlete della medesima società, le padovane Agnese Bresaola e Nicole Negro, le vicentine Zoila Solano e Antonietta Paradiso e la rodigina Petra Veronese, hanno ottenuto ottimi risultati allo stesso campionato.

La campionessa

«Sono felice e molto orgogliosa del mio risultato. – racconta Beatrice Cogo – ho lavorato in questi mesi con l’obiettivo di dare il meglio, cercando di perfezionarmi tecnicamente nell’esecuzione delle figure al palo e della parte danzata. Questa preparazione è stata molto impegnativa soprattutto dal punto di vista mentale, ma sono contenta di dire che ne è valsa la pena. Ora sto continuando la preparazione in vista delle prossime gare mondiali che si terranno a breve».