Semifinale play off Serie C: Della Latta risolve la battaglia del Partenio, Padova in finale

Una battaglia era annunciata, una battaglia è stata. La spuntano i ragazzi di Mandorlini nella sfida tra Avellino e Padova, il ritorno della semifinale play off di serie C che si è giocato alle 17 e 30 sul sintetico del Partenio. Un violento acquazzone si è abbattuto sul capoluogo irpino poco prima del match, ma non basta neppure la pioggia a calmare un’atmosfera surriscaldata da giorni da atteggiamenti e comportamenti che non hanno fatto che alimentare polemiche, troppe fuori luogo, molte spropositate. Ma poi si va in campo ed è lì che escono i valori veri dei contendenti. E la qualità del Padova ha avuto la meglio.

La partita

Il primo tempo è tutto di marca biancoscudata che ha maggior possesso palla e crea i maggiori pericoli. Il gol di Della Latta quando si è giunti quasi alla mezz’ora della prima frazione mette il Padova nelle condizioni di dettare i ritmi della partita. La rete arriva in seguito a un calcio da fermo, con la palla che dopo esser stata controllata da Ronaldo arriva comoda per la battuta al difensore biancoscudato che non ci pensa due volte e insacca con un tiro forte da distanza ravvicinata. I ragazzi di Mandorlini nella prima frazione dimostrano di aver imparato la lezioni della gara d’andata. I verdi puntano quasi tutto su ritmo e foga agonistica insieme a tanto mestiere, come si dice in questi casi. Ma i biancorossi non cadono nel tranello delle provocazioni dell’avversario, soprattutto nel secondo tempo. Gioco spezzettato, tanti falli veri o presunti, una serie di sceneggiate e proteste. Ogni volta che Ronaldo commette fallo accerchiamento dell’arbitro e richiesta di cartellino. E’ una battaglia ad ogni pallone ma alla fine il Padova sconfigge l'Avellino che esce tra gli applausi del suo pubblico. E' festa anche per la decina di tifosi biancorossi che hanno raggiunto l'Irpinia per sostenere la squadra.