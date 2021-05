Semifinali scudetto: Antenore Plebiscito sfida ancora Verona

Prenderanno il via ufficialmente venerdì 14 maggio le semifinali scudetto nel Campionato femminile di serie A1 di pallanuoto, con l’Antenore Plebiscito Padova che si vedrà nuovamente opposto, a meno di una settimana di distanza dall’ultima sfida in Preliminary Round, alla Vetrocar CSS Verona quarta classificata nel girone.

Gara 1

Una Gara 1 che si disputerà tra le mura amiche del Centro Sportivo del Plebiscito, alle ore 16.00, con la partita ancora a porte chiuse ma visibile in streaming sul canale federale Waterpolo Channel: “non sarà una partita facile, come è giusto che sia una semifinale scudetto” commenta il tecnico Stefano Posterivo “il nostro maggiore compito è quello di resettare, dimenticare i risultati fatti fino ad ora ed approcciare questa partita in un modo consono ad un evento di questo calibro, senza pensare ai precedenti di quest’anno contro il Verona. É una buona squadra, con ottime individualità, come abbiamo sempre detto, quindi è capace di mettere in difficoltà. Noi dovremo avere l’atteggiamento, la concentrazione, l’attenzione, la determinazione giuste per fare una Gara 1 di semifinale scudetto: gara 1 è sempre complicata perché la squadra in casa deve vincere, è quasi sempre la più complicata della serie. Ora stiamo lavorando, la squadra sta bene, vedremo di giocare la nostra migliore partita possibile”.

Semifinali

Le semifinali si disputano al meglio delle tre partite (Gara 1 venerdì 14 maggio, Gara 2 martedì 18 maggio, eventuale Gara 3 sabato 22 maggio), mentre le finali scudetto saranno al meglio dei 5 incontri, con Gara 1 e 2 giocate nella stessa sede (28 e 30 maggio), come anche gara 3 ed eventuale Gara 4 (4 e 6 giugno), l’eventuale Gara 5 è calendarizzata per il 9 giugno in casa della formazione meglio classificata in regular season, mentre la finale 3° posto, tra le perdenti in semifinale, è una partita secca il 28 maggio. Semifinali Scudetto: Antenore Plebiscito Padova vs Vetrocar CSS Verona e Ekipe Orizzonte Catania vs Lifebrain SiS Roma.