Sentimento Padova: il primo album da collezione interattivo dedicato ai Biancoscudati

Buon compleanno Padova! Per celebrare degnamente i 110 anni del club e rendere omaggio alla passione dei tifosi, è in arrivo un prodotto editoriale unico nel suo genere: “Sentimento Padova”. Si tratta di un album di figurine da collezione in Realtà Aumentata dedicato proprio ai 110 anni di storia del club biancoscudato. Attraverso 20 capitoli monotematici e 500 figurine, “Sentimento Padova” ripercorre tutta l’epopea del club veneto – dagli anni d’oro fino ad oggi – e permette di rivivere le emozioni del passato in modo interattivo. Grazie alla tecnologia della Realtà Aumentata, infatti, i tifosi possono inquadrare le figurine con l’app gratuita MoreGlobe e rivedere direttamente sul proprio smartphone video d’epoca, highlights, interviste e gol memorabili.

Sentimento Padova

“Sentimento Padova” è stato ideato e realizzato da Creatiwa Studio – società di marketing editoriale in Realtà Aumentata – in collaborazione con il Calcio Padova. La pubblicazione dell’album rientra nell’ambito delle iniziative promosse dalla società per festeggiare i suoi 110 anni. Sentimento Padova ripercorre tutta la storia del club veneto e permetterà ai tifosi di rivivere in prima persona le emozioni del passato. L’album è interattivo grazie alla tecnologia della Realtà Aumentata: i collezionisti potranno scaricare l’applicazione MoreGlobe (disponibile gratuitamente per Android e IOS) inquadrare le pagine con lo smartphone e vedere le figurine che “prendono vita”. Si potranno ammirare gol storici, ascoltare interviste ai campioni del passato, immergersi nelle coreografie dell’Appiani e rivivere le indimenticabili vittorie dei Biancoscudati.

Cover

Ogni elemento è curato nei minimi dettagli. A partire dalla copertina da 300 grammi con effetto soft-touch che ritrae alcuni degli uomini più rappresentativi della storia del Calcio Padova, dal 1910 fino ad oggi. Sullo sfondo delle gradinate dell’Euganeo, trovano spazio il bomber Scagnellato e il brasiliano Ronaldo, il paròn Rocco e “Nanu” Galderisi ma anche Pezzato, Di Livio, Maniero, Lalas, El Shaarawy, Perin, Cunico e Longhi.

A differenza degli album di figurine “classici” – che raccontano la stagione in corso – Sentimento Padova è un album storico. Si tratta di un vero e proprio racconto per immagini che ripercorre i 110 anni del Padova. La raccolta è suddivisa in 20 capitoli tematici e comprende 500 figurine. Grazie ad un’attenta selezione, sono stati inseriti tutti gli avvenimenti memorabili, le partite storiche, le vittorie emozionanti e le fotografie in movimento degli uomini che hanno fatto la storia dei Biancoscudati, dentro e fuori dal campo. La raccolta si apre con il capitolo “Amarcord”, un viaggio nei primi anni di storia del Padova attraverso foto d’archivio e immagini esclusive. Seguono i capitoli dedicati ai “Capitani”, ai “Bomber infallibili”, alle “Squadre vincenti” e alle “Vittorie Memorabili”. Una vera e propria chicca è il capitolo dedicato alla tifoseria. Un’intera sezione è dedicata infatti ai supporters del Padova, il “dodicesimo uomo in campo”: ci sono figurine doppie con le coreografie, le sbandierate e gli striscioni dell’Appiani e della Tribuna Fattori. e alle coreografie della “Curva Azzurra”. Altro punto di forza del progetto sono i due capitoli dedicati alle “Giovani Promesse” – i campioncini delle squadre giovanili, raggruppati per età – e alla “Galassia Padova”. Quest’ultimo, in particolare, ospita le figurine delle formazioni biancoscudate femminili e di calcio a 5.

Figurine

Le figurine sono state realizzate attingendo le immagini direttamente dagli privati del club. Ci sono vere e proprie chicche - come il biglietto dell’aereo che il Direttore Sportivo Piero Aggradi prese per volare ad Amsterdam e convincere Michel Kreek nel ‘94 - e documenti inediti. Ogni figurina è un pezzo di storia da collezionare e custodire. Le figurine sono accompagnate da testi di approfondimento e didascalie che completano il racconto e svelano curiosità e aneddoti davvero interessanti.

Tecnologia

Sentimento Padova è impreziosito dalla tecnologia della Realtà Aumentata. Grazie alla partnership con MoreGlobe – piattaforma leader nel settore dell’editoria in Realtà Aumentata – l’album prende vita sullo smartphone in modo molto semplice ed intuitivo. I tifosi non dovranno far altro che scaricare l’app gratuita MoreGlobe (disponibile su App Store per dispositivi Apple e Play Store per Android) e inquadrare le figurine: si possono rivedere azioni storiche e gol memorabili, ascoltare interviste alle vecchie glorie del Padova, tuffarsi nelle coreografie dell’Euganeo e rivivere le grandi vittorie dei Biancoscudati. Galderisi, Di Livio, Maniero, Cunico e Longhi tornano a correre, segnare ed esultare sullo schermo del telefono.

Collezione

I tifosi potranno acquistare l’album in edizione speciale “Legend” (album, 2 bustine speciali “Oro Legends”, box con 50 bustine di figurine da 5 pezzi ciascuna, bag “Sentimento Padova”) in cinque punti vendita convenzionati: la Libreria “Progetto” – nelle 4 sedi di Via Marzolo 2/A, Via Ugo Bassi 11, Via Gradenigo 2, Via VIII Febbraio,10 e alla Libreria “Il Libraccio” – Via Del Portello, 42. L’edizione special Legend potrà essere acquistata anche sul sito web ufficiale del progetto: www.sentimentopadova.com. Per i primi quindici giorni, l’edizione speciale potrà essere acquistata al prezzo speciale di 29,90€ con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino. Al termine di questo periodo, la “Legend” potrà essere acquistata al prezzo pieno di 39,90€. L’album e le figurine saranno disponibili anche nelle edicole di Padova e Provincia a partire da metà febbraio, in abbinamento al Corriere dello Sport e TuttoSport.