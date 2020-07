Scomparsa di Giuseppe Bergamin, Giordani: «Splendida persona, Padova gli deve molto»

Questo il commento di Sergio Giordani, sindaco di Padova, sulla scomparsa di Giuseppe Bergamin, imprenditore ed ex presidente del Calcio Padova: «Sono veramente dispiaciuto: l'avevo visto questo inverno e mi aveva detto che aveva superato i problemi di salute che aveva avuto. Aveva grande entusiasmo e voglia di fare, Padova gli deve molto. I tifosi gli volevano molto bene perché era una splendida persona, il presidente ideale. Era consapevole di quello che faceva, ha fatto molto per il Calcio Padova e di questo gli va dato merito: è stato bravissimo perché ci vuole coraggio a partire da zero e ricostruire una società calcistica».

