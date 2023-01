Serie B, calciomercato: Cittadella, è ufficiale anche Giraudo dalla Reggina

Quinto arrivo per il Cittadella nella finestra di mercato invernale 2023. Dopo gli approdi di Salvi, Crociata, Maistrello ed Ambrosino, ecco il terzino sinistro tanto invocato da mister Gorini: Federico Giraudo. Proveniente dalla Reggina, il direttore generale Marchetti ha definito l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, vincendo la concorrenza del Cosenza. Per Giraudo, prestito fino al 2024 e rinnovo di contratto con la Reggina fino al 2025.

L'ex prodotto del vivaio del Torino, classe 1998, si contenderà una maglia da titolare con Felicioli e Donnarumma, anche se su quest'ultimo c'è più di qualche sirena di mercato in uscita proveniente dalla B, con la Ternana che ad inizio gennaio aveva chiesto informazioni sul numero 17, e dalla serie C.

Esterno difensivo duttile, in grado di giocare anche a destra all'occorrenza, le migliori cose le ha fatte vedere tra Vis Pesaro e nei primi mesi del 2022 con la Reggina sotto la guida di mister Stellone. Più portato ad offendere che a difendere, Giraudo rappresenta un deciso salto di qualità per il Cittadella, in zona di campo che ha visto la partenza di Cassandro al Lecce poco meno di 10 giorni fa. E proprio come il nativo di Dolo, anche Giraudo è vicino alla laurea in Scienze della Comunicazione. Magari da conseguire insieme alla salvezza del Cittadella la prossima primavera-estate.