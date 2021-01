Serie B: il Cittadella sfida in trasferta l'Entella reduce da due vittorie consecutive

Il campionato di Serie B 2020-2021 torna nuovamente in campo per disputare la diciassettesima giornata di campionato in programma lunedì 4 gennaio. Alle ore 18:00, allo stadio Comunale di Chiavari, l’Entella di Vincenzo Vivarini, affronta il Cittadella di Roberto Venturato. Il Cittadella è tornato in campo, dopo aver chiesto e ottenuto il rinvio della sfida di domenica scorsa contro il Chievo, a causa dei numerosi componenti della squadra e dello staff risultati positivi ai Covid test, pareggiando per 2-2 in casa contro il Lecce mercoledì scorso.

Trasferta

Nonostante i tanti punti che separano le due squadre, non è certo un match da sottovalutare per i granata. L’Entella, che occupa il penultimo posto in classifica, ha confermato di essere in ripresa dopo le prime due vittorie, consecutive, in campionato. I liguri infatti, dopo aver battuto in casa per 3-0 il Pescara, altra squadra con difficoltà di classifica, hanno concesso il bis imponendosi per 1-0 al Menti contro il Vicenza. Una vittoria ha permesso alla squadra di Vincenzo Vivarini di salire con 11 punti al penultimo posto, a meno quattro dalla zona playout. Tra i liguri in campo anche l'ex Andrea Schenetti che dal Cittadella se ne andò, un anno fa, sbattendo la porta. La partita sarà visibile, per gli abbonati, su Dazn.