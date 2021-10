Serie B, Cittadella-Spal: l'avvicinamento all'ottava giornata

Sosta orama alle spalle ed è tempo di ritornare in campo per il Cittadella, per l'ottava giornata del campionato di Serie B BKT. Nel posticipo delle 20.30 di domenica a dirigere i granata contro la Spal sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. I suoi assistenti saranno il Signor Giallatini di Roma e De Meo di Foggia, mentre il quarto uomo è Ricci di Firenze. In sala V.A.R ecco il signor Mariani di Aprilia, mentre l'aiuto Var è Galetto di Rovigo.

Per l'attualità sul campo ecco le prove tattiche di mister Gorini, intezionato a confermare l'11 che ha regalato tre punti dalla trasferta di Frosinone. Antenucci dietro le punte con Okwonkwo e Baldini di punta. In mezzo il solito ballottaggio tra Pavan e Danzi, mentre le mezz'ali dovrebbero essere Vita e Branca. Dietro Perticone e Adorni occuperanno le tasselle centrali, mentre ai lati ci saranno rispettivamente Frare e Donnarumma con Kastrati ad occupare i pali. .

Solito 4-3-3 per la Spal di Clotet, reduce dal pareggio in rimonta contro il Parma. Sugli scudi Lorenzo Colombo, prestito del Milan, che sta dimostrando tutto il suo valore in quest'annata e con 4 reti è il capocannoniere della rosa ferrarese. È il pericolo numero 1 per i ragazzi di mister Gorini