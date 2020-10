Serie C: Padova-Mantova 3-1, primo successo in campionato per i biancoscudati

Prima vittoria in questo campionato per il Calcio Padova che mercoledì sera all'Euganeo ha regolato 3-1 il Mantova nel terzo turno della serie C. La formazione del presidente Boscolo guadagna i tre punti dopo un avvio stentato con una sconfitta in casa e un pareggio esterno a Fano.

La partita

Primo tempo subito in salita per il Padova che dopo un buon inizio e un gol sfiorato con Bifulco subisce la rete del vantaggio al primo affondo degli ospiti: Rosso sfrutta al meglio un contropiede e porta la sfida sullo 0-1. Poco dopo i biancoscudati colpiscono una traversa con Andelkovic mentre Ronaldo su punizione si fa parare un tiro a fil di palo. Al 30esimo il Padova pareggio con Ronaldo che trasforma un rigore concesso dall'arbitro e al 36esimo i biancoscudati trovano il raddoppio al termine di una splendida azione corale finalizzata da Bifulco che sul secondo palo mette sull'angolino basso. Nella ripresa la squadra di Andrea Mandorlini riesce a gestire il vantaggio: abbassando il baricentro Soleri e compagni contengono il ritorno Mantovano. A chiudere la sfida all'86esimo ci pensa Matteo Mandorlini che con un colpo di testa sigla la sua prima rete col padre che lo guarda dalla panchina.