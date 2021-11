Serie C, girone B, Padova Femminile: ko casalingo contro il Trento

Niente da fare per il Padova Femminile nell'impegno in casa contro il Trento. Vincono le trentine con il risultato di 3 a 1, anche se la gara è stata più equilibrata di quanto non dica il risultato finale.

La Cronaca

Nel primo quarto d’ora le due squadre si studiano con grande circospezione. Sono le trentine ad affacciarsi verso la porta difesa da Polonio al 15', ma l'estremo difensore patavino è attento. Al 17' squillo del Padova con Spagnolo su punizione. Parata facile per il portiere del Trento. Poli al 20' porta avanti le ospiti. Ripartenza rapida delle trentine, cross in mezzo da destra e a Poli resta solo da spingere il pallone in fondo alla rete. Passano due minuti e ancora una volta il Trento passa in contropiede con Erlicher. Sul 2 a 0 per il Trento, le ragazze di mister Di Stasio reagiscono e cercano di accorciare le distanze. Gastaldin al 29' costringe al miracolo l'estremo difensore avversario, mentre al 41' la padovane trovano la rete. Didonè libera a destra la solita scatenata Gallinaro. Quest'ultima appoggia per Bison che serve un pallone laser a Carli, che con il mancino insacca. Al 43' Gallinaro ha il pallone per pareggiare, ma il suo tiro prende il palo interno e viene salvato dal Trento. Gol mancato, gol subito, la solita legge non scritta del calcio. Allo scadere ecco ancora Poli a rimettere in sicurezza le ospiti.

Nella ripresa le padrone di casa cercano il gol. Spagnolo su punzione e Carrarini sfiorano il gol della speranza finale. Negli ultimi minuti le ragazze di mister Di Stasio gettano il cuore oltre l'ostacolo, ma imprecisione e sfortuna impediscono il gol. C'è già da rimettersi in carreggiata verso domenica prossima, con l'appuntamento in trasferta a Vicenza, per un derby ad alta tensione contro le biancorosse.