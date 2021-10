Il Seregno costringe il Padova al pari

Il Padova, in testa alla classifica, ospita il Seregno nella settima tappa del campionato di C. Una partita che, si sapeva, poteva nascondere delle insidie. Dopo il filotto di vittorio arriva quindi il primo pari, in casa, all'Euganeo.

Pari

Un uno a uno che lascia certo l'amaro in bocca viste le occasioni sciupate dal Padova per chiudere la partita. Passato in vantaggio nel primo tempo, gran giocata di Ronaldo per Santini che, freddo, non tradisce. Il Seregno colpisce anche una traversa nel finale della prima frazione. Le occasioni non sono tante ma il Padova ha il demerito di sciuparle. Quando arriva il pareggio è da poco passata la mezz'ora della ripresa. C'è ancora tempo per una occasione di Monaco di testa. Resta l'amarezza che proprio a seguito di una palla gol di Jelenic, con un tiro che finisce di poco fuori, arriva il gol dei lombardi.