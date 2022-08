Serie D, Coppa Italia: gli accoppiamenti di Luparense, Este e Campodarsego

Si preannuncia una Coppa Italia di Serie D ad alto contenuto di spettacolarità, quella che prenderà il via il prossimo 21 agosto alle ore 16.00. Come reso noto dal Dipartimento Interregionale ha reso noto il regolamento e il calendario della Coppa Italia Serie D 2022/2023 con le 37 sfide ad eliminazione diretta e un triangolare del turno preliminare per proseguire con il primo turno organizzato in gare uniche in programma domenica 28 Agosto.

Per le squadre padovane, subito in campo l'Este in casa contro il neopromosso Montecchio Maggiore, domenica 21 agosto alle 16:00 al Nuovo Comunale. Chi vince affronta i vicentini del Cartigliano domenica 28 agosto. Proprio in questa domenica entrano in gioco anche Luparense e Campodarsego, quest'ultimi attesi subito da un battesimo di fuoco casalingo contro l’Union Clodiense Chioggia. Ancora più complesso, se fosse possibile, l'impegno che attende la Luparense, sempre il 28 agosto, contro la vincente di Legnago-Lumezzane.

Sarà anche solo Coppa Italia e calcio d'agosto, ma sin da subito in D si comincia a fare sul serio.