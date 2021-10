Serie D, girone C: Campodarsego, mister Masitto "Dobbiamo dare continuità"

Vigilia di quinta giornata del campionato di Serie D girone C per il Campodarsego di mister Masitto. Dopo il positivo 0-0 sul campo dell'Union Clodiense, ecco la trasferta veronese contro l'Ambrosiana. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei biancorossi:

"È una trasferta insidiosa ed ostica. Loro arrivano al momento giusto, dopo una vittoria. Noi arriviamo da una buona prestazione a Chioggia. Aumentiamo la nostra capacità di leggere le partite e sono curioso di vedere come ci presenteremo. Domenica scorsa è stata una gara interessante, dimostrando di essere compatti. La squadra sta crescendo dal punto di vista difensivo e ci conosciamo sempre di più. Cerchiamo di affrontare le partite in relazione al periodo e all'avversario. Vogliamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Ci sono sempre le avversarie di fronte. Con l'Adriese siamo andati vicini al gol, mentre con l'Union Clodiense abbiamo sfiorato la rete, ma siamo stati costretti anche a difenderci dalla forza dei rivali. Credo nella gestione della partita, significa che stiamo iniziando a rischiare un po' meno. Ogni pallone ha un'importanza e vedo questo in tutto il gruppo. Domani mi aspetto una gara importante nell'impegno e nelle idee. Dobbiamo dare continuità in quanto fatto la settimana scorsa, andando alla ricerca del risultato pieno"