Serie D, girone C: Luciano Stevanato (ds Campodarsego) "A Bolzano gara molto particolare"

Due punti nelle ultime tre partite, due pareggi in questo inizio d’anno che hanno lasciato sensazioni contrastanti. Per il Campodarsego è il momento di un bell'esame di coscienza, soprattutto alla luce del deludente pareggio contro il Torviscosa di domenica scorsa. Il futuro a breve termine parla Virtus Bolzano, terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D raggruppamento C. Una gara difficile sotto tutti i punti di vista: il valore della squadra di Sebastiani, terza in classifica, il campo sintetico e il clima rigido atteso in terra bolzanina nella giornata di domenica alle ore 14:30. È un Campodarsego alla ricerca di sé stesso, come ammette Luciano Stevanato, direttore sportivo biancorosso:

"Nelle ultime gare ci sono stati una successione di episodi penalizzanti a livello di punteggio e prestazionale. Dobbiamo ripartire, facendo le cose che sappiamo fare: imporre il nostro gioco in ogni campo. In questo momento, forse, abbiamo perso energie mentali guardando troppo in alto in classifica. Abbiamo perso concetrazione, ergo serve un bagno di umilità e più cattiveria agonistica. Tutte le gare possono essere giuste per ripartire. A Bolzano sarà particolare, causa clima e campo sintetico. In più il valore tecnico della Virtus Bolzano è molto interessante, non a caso è il migliore attacco del girone. Il Campodarsego ha qualità tecniche per affrontare questa sfida al meglio, a patto di ritrovare il nostro gioco. A Bolzano servirà umiltà e cattiveria per raggiungere la vittoria."