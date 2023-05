Serie D, girone C: Stefano Zarattini (Luparense) «Siamo arrivati in finale playoff, qualcosa di buono in questa squadra c'è»

Trenta punti nel girone di ritorno. Meglio dei Lupi, solo il Legnago di mister Donati, alla fine promosso in Serie C. Da questi numeri il presidente Zarattini parte con la sua analisi della stagione rossoblu, a margine della finale playoff persa contro il Campodarsego, riconoscendo "momenti alti e bassi", come afferma lui stesso. «Siamo arrivati in finale playoff, vuol dire che qualcosa di buono in questa squadra c'è. Tutte le squadre del girone hanno avuto alti e bassi, nel nostro specifico caso il "basso" ci ha fatto molto male e perdere punti. Alla fine devo comunque complimentarmi con i ragazzi perché dopo la gara di febbraio contro il Torviscosa, in tanti addetti ai lavori ci davano per retrocessi o ai playout. Alla fine parlano i risultati. Abbiamo mantenuto la categoria e alla fine ci siamo divertiti. Contro il Campodarsego meritavamo di vincere, ci saremo tolti una bella soddisfazione e avremo chiesto il ripescaggio in Serie C, l'obiettivo di inizio stagione. Spero che il Campodarsego richieda il ripescaggio, perché avremo una nuova padovana in Serie C. Mi complimento con i ragazzi, perché quando si entra in un tunnel di negatività non è facile e ci sono tante squadre che poi crollano. Sono stati bravi staff tecnico e calciatori a gestire il momento e aggiungo anche la società, che poteva prendere tante decisioni che alla fine sarebbero state sbagliate e nel girone di ritorno siamo ripartiti. Concludendo, potrei dirti complimenti ai ragazzi per il girone di ritorno e l'andata è stata utilizzata per conoscerci meglio. Da domani dovremo essere bravi a capire se può esserci qualcosa di buono per la prossima stagione».

Insomma, non è tutto da buttare, a partire da quel mister Zironelli, che per poco non gli ha regalato una grandissima soddisfazione: «Avanti con Zironelli? Ci troveremo con lui nei prossimi giorni. Da domani inizia una nuova stagione e le prime persone con cui parlerò saranno proprio il mister, lo staff tecnico e tutti i giocatori avuti in questa stagione. Hanno dimostrato, soprattutto nella seconda parte di stagione, di valere e anche io voglio capire se la squadra è quella del girone d'andata o del ritorno. Sarebbe un peccato lasciare andare questa squadra, se è veramente quella delle ultime 17 partite».

Una Luparense Doctor Jekill e Mister Hyde? Non proprio, ma sicuramente una squadra che ci ha messo un po' troppo a carburare, ma alla fine ha dimostrato di valere molto, esattamente come nelle previsioni di inizio stagione. Fatto non proprio scontato per chi conosce e naviga in Serie D. Come si dice in questi casi, tutta esperienza per la prossima annata, come riconosce il numero 1 rossoblu, un vincente per natura che non ha voglia di arrendersi. «Da presidente sono soddisfatto perché ho provato delle esperienze nuove, speriamo utili per il prossimo anno. L'anno prossimo? Fare meglio di quest'annata può avvenire solo in due modi: vincere i playoff o il campionato. Mi sento di dire che la crescita c'è stata, ma dobbiamo imparare a gestire i momenti difficili che ogni squadra, incluso noi, possiamo avere in una stagione. Nella mia testa mancano 8 punti dalla stagione regolare, non ti dico contro chi, ma ne mancano 8. Quei punti sono lo step che manca per fare il salto di qualità ed arrivare primi».

E chissà che questi otto punti in più non arrivino con qualche innesto ben calibrato, magari dietro alla scrivania. «Davide Gabrielli nuovo DS? Le cose sono vere solo quando le ufficializza luna società. Io solitamente leggo i comunicati, non ascolto le chiacchiere da bar, altrimenti ho letto anche che la Juve va in serie B, quindi...».

