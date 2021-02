Tennis: sfida aperta per l'Open di Carnevale

Il favorito del seeding maschile è il trevigiano Marco Speronello con tessera veneziana seguito dal piemontese Luca Tomasetto reduce da una discreta trasferta turca. Il torneo rosa vede la tennista di casa Federica Arcidiacono, passata 2.1 nella new season, tra le favorite per le vittoria finale

All’Acquaviva di Via Naccari 13^ giornata di gioco dell’Open di Carnevale maschie e femminile che ha visto in partenza ben 537 partecipanti.Il favorito del seeding maschile è il trevigiano Marco Speronello con tessera veneziana seguito dal piemontese Luca Tomasetto reduce da una discreta trasferta turca. Il torneo rosa vede la tennista di casa Federica Arcidiacono passata 2.1 nella new season tallonata dalla trentina Sofia Rocchetti tra le favorite per le vittoria finale.

Alle loro spalle continua il battage per un posto al sole. Guadagnano punti preziosi l’under 16 forlivese Lorenzo Angelini che nella giornata di ieri ha liquidato il semifinalista del Montecchia Open l’udinese Leonardo Biasiolo. L’under 16 vicentino Giovanni Manfrini dopo aver liquidato il pordenonese Jacopo Poles, quartista al Montecchia, è atteso alla verifica da parte del giocatore del Tc Padova Marco De Rosa. Avanza il trevigiano Giovanni Agostinetto con tessera friulana, un solo incontro finora disputato che affronterà la rivelazione di questo seeding il giocatore del Tc Padova Niccolò Scioli. Il patavino Scioli proveniente dalla terza categoria ha liquidato già due giocatori di seconda ed è atteso alla prova del nove. Naufragato il sogno di Giacomo Checchin altro giovane del Tc Padova che dopo aver scavalcato al terzo set un seconda categoria, lui è 3.1, è andato al terzo set con il bolognese Andrea Vai. Bene il vicentino Umberto Rigoni che con due buoni positivi ha vivacizzato il middle draw. Gli fa eco l’udinese Michele Comuzzi che con tre vittorie ed un by ora dovrà vedersela con il winner dell’Open di Montecchia, il mantovano Daniele Pasini.

Finita la corsa del bolognese Francesco Rastelli che aveva fatto vedere un ottimo inizio gara con il sassarese Leonardo Mazzucchelli, sardo uscito nella seconda parte del primo set e costretto a fare gli straordinari anche nel secondo. Per il finalista del Montecchia ora c’è il 2.3 veronese Pietro Romeo Scomparin. Per il vicentino Filippo Bonamin, da esordiente, una lunga galoppata che lo porta nel corral del milanese Pietro Schiavetti.

Il modenese Luca Tincani anche lui matricola di seconda, affronterà il bolzanino Kirchlechner Tobias già 2.4 e Meneghetti darà vita ad un doppio derby tra i Matteo e vicentini, Mazzaretto. Nella parte bassa avanza il bolzanino Maximilian Figl e chiude il draw il gruppo guidato dal mestrino Riccardo Parravicini.

Nel femminile in avanti la vicentina Eva Segato, le forlivesi Sara Dradi e Clara Sansoni, l’under 18 di casa Alice Foletti, l’under 18 goriziana Fajt Vivian, Victoria Zenato under 16 triestina, l’udinese Anna Sturmigh, l’under 18 veronese Giulia Sophie Stefan, la patavina winner del 1° Montecchia Open Elisa Cesarina Vincenti, la veronese Sofia Sambù, . Dalla terza categoria guadagnano punti preziosi l’under 16 del Tc Padova Elena Manzoni, l’under 14 alessandrina Ambra Tommasi che incrocerà l’under 16 vicentina Caterina Novello. Sempre tra le terzine la goriziana Aurora Corvi abbinata all’under 18 veronese Samira Peverato, chiudono il draw la latisanese Iris Burato con l’under 18 trentina Sveva Bernardi e la vicentina Kristal Dule con la veronese Viola Banterle.