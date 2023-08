Sha'Carri Richardson, la donna più veloce del mondo corre al Meeting internazionale "Città di Padova"

La donna più veloce del pianeta correrà a Padova. In attesa di svelare i nomi che comporranno il cast del XXXVI Meeting internazionale “Città di Padova”, in cartellone domenica 3 settembre allo Stadio Colbachini, Assindustria Sport, società organizzatrice dell’evento, annuncia la presenza di quella che oggi è una delle stelle più fulgide della regina degli sport: Sha’Carri Richardson, medaglia d’oro ai Mondiali di Budapest nei 100 metri femminili.

A Padova si presenterà dopo il maestoso 10”65 (con vento nullo) sulla pista della capitale ungherese. La ventitreenne sprinter statunitense si è letteralmente inventata un’impresa incredibile dalla corsia 9, quella più esterna, uscendo male dai blocchi di partenza e poi dando vita a una rimonta esaltante sulle giamaicane Shericka Jackson e Shelly-Ann Fraser-Pryce (altra atleta più volte ammirata a queste latitudini). Richardson a Budapest ha migliorato di sei centesimi il proprio personale, che aveva siglato lo scorso 6 luglio a Eugene, firmando la miglior prestazione mondiale stagionale e agganciando Marion Jones e la già citata Shericka Jackson al quinto posto delle classifiche all-time della distanza regina. Per lei, che al Meeting “Città di Padova” ha già gareggiato in due occasioni, nel 2021 e nel 2022, è così arrivato il primo grande trionfo in carriera. L’oro che mancava a un’atleta tanto talentuosa quanto istrionica. Nata a Dallas, in Texas, Richardson vanta 2,5 milioni di follower su Instagram, ma non è meno popolare su TikTok. Personalità forte, la sua, che esprime anche attraverso le scelte di look: i capelli sono sempre acconciati in modo ricercato e tinti di colori sgargianti (pare sia un consiglio di stile della sua fidanzata), le unghie lunghissime (un omaggio a Florence Griffith-Joyner, la centometrista americana mancata nel 1998 che detiene il record di tutti i tempi nei 100 metri). Ma di base ci sono le qualità atletiche e la caparbietà, che ne fanno un vero personaggio capace di catalizzare l’attenzione degli appassionati di sport e non solo la loro.

Non resta che attendere domenica 3 settembre per applaudirla: l’appuntamento si svolgerà dalle ore 18.30 alle 20.30 (orario indicativo, soggetto a eventuali modifiche in base alle esigenze televisive). Prima, però, dalle ore 16, ci sarà l’apertura dedicata al settore giovanile, a quello master e al movimento paralimpico, in modo da far diventare il Meeting una vera e propria festa per il territorio. Poi, appunto, toccherà alle 14 gare dei “big”. Per gli uomini sono stati inseriti 100, 400, 800, 1.500, 110 a ostacoli, salto in lungo e getto del peso; per le donne 100, 400, 800, 1.500, 100 a ostacoli, salto in lungo e salto in alto. Ed è già possibile acquistare i propri biglietti attraverso TicketOne, direttamente dal rinnovato sito www.meetingcittadipadova.it, dove sono a disposizione tutte le informazioni sull’evento. Per coinvolgere quanti più ragazzi possibile è stato deciso di lasciare l’ingresso omaggio per gli under 14, con i biglietti in prevendita da 6 euro. Tutti potranno assistere a uno spettacolo di livello assoluto. E, in attesa dei nomi dei protagonisti, che saranno annunciati nella conferenza stampa in programma giovedì 31 agosto a mezzogiorno, nella sala Bresciani-Alvarez di Palazzo Moroni, una stella la si conosce già: Sha’Carri Richardson, la donna più veloce del mondo.