Sport & Salute: Show4Health, in Veneto il I° grande evento contro la sedentarietà

Padova, 6 ottobre 2022 – Esercizio fisico come fonte, e strumento, per vivere in salute. Sedentarietà come cattiva abitudine e rischio, altissimo, per l’intera collettività. Questi i temi affrontati nel corso di “Show4Health - Lo Spettacolo della Salute”, il primo grande evento, gratuito, interamente dedicato alla Lotta alla Sedentarietà svoltosi giovedì 6 ottobre nell’Auditorium dell’H Farm Campus a Roncade.

Ad organizzare e promuovere l’iniziativa, che ha goduto del Patrocinio della Regione Veneto, dell’Università degli Studi di Padova, del Comune e della Provincia di Treviso, del Comune e della Provincia di Padova, la realtà veneta, di stanza a Padova e Treviso, Show Health Training Club di Giorgio Leo e Vito Stolfi con la loro Associazione no profit Show Care impegnata a promuovere e sensibilizzare la comunità sulla pratica più consapevole dell’esercizio fisico e sulle sue profonde connessioni con il tema della salute.

“Spiegare i benefici del muoversi, in ottica di singola persona ma - anche allargando l’orizzonte - di intera comunità, condividere i rischi di cui alcune cattive abitudini sono portavoce, stimolare un cambio di passo soprattutto nelle nuove generazioni è, ormai, urgente. Siamo consapevoli che ci sia moltissimo da fare e che, come tutte le grandi evoluzioni, l’ostacolo più grande sia quello della propensione al cambiamento culturale. Ed è per questo che abbiamo deciso di organizzare questo evento. Quella di oggi è stata un’occasione concreta per spiegare agli appassionati, ai neofiti, ai giovani e a tutta la comunità come parlare di educazione al movimento significa di fatto investire sul futuro dei nostri figli e del nostro Paese” ha commenta Giorgio Leo, a margine dell’incontro che ha registrato un sold-out di presenze in sala.

Ad aprire la giornata i saluti istituzionali dell’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin che ha confermato l’impegno della Regione Veneto in tema di salute e lotta alla sedentarietà, in primis per le giovani generazioni che hanno maggiormente subito le conseguenze della pandemia e dei prolungati lockdown, sottolineando anche il risvolto economico che un corretto stile di vita rappresenta a livello economico: “Vivere sano, mantenersi in salute e stare attenti ai comportamenti di alimentazione e movimento significa invecchiare in salute e guadagnare all’interno dell’intero sistema”.

Protagonisti della mattinata sono stati Riccardo Donadon (fondatore di H Farm e H Farm Campus), Antonio Paoli (Prorettore con delega al Benessere e allo Sport dell’Università degli Studi di Padova) che tra le altre cose ha messo a fuoco la differenza tra i concetti di attività fisica, esercizio fisico e sport e la profonda relazione che questi hanno con il cervello, ribandendo come questi ultimi due non possano non essere considerati elementi essenziali della vita di una persona e della comunità in generale, la giornalista e autrice di best seller Eliana Liotta che nel corso della sua lectio ha spiegato l’evoluzione del concetto di cibo da sostenibile a salutare fino a consapevole soffermandosi sull’impatto ambientale prodotto dal sistema alimentare. È stata poi la volta di alcune case history di successo come quella testimoniata dagli imprenditori Fausto Di Giulio (CEO di REX Roundtables EMEA), Annalisa Dorbolò e Roberto Travan (fondatori di Starbene Group) e da Loredana Paparelli (fondatrice di Nirvana) che ha condiviso con la platea la storia, la visione e l’evoluzione della sua azienda. Il tema dell’irrazionalità legata alla sedentarietà è stato il fulcro dell’intervento di Matteo Motterlini (Professore ordinario di Filosofia della scienza) che ha ribadito come sia necessario invertire la rotta che attualmente vede il 92% della popolazione non praticare esercizio fisico.

Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con la testimonianza di Daniela Lucini (Direttrice del servizio di Medicina dello Sport ed Esercizio Fisico all’Istituto Auxologico Italiano di Milano) che ha proposto alla platea di pensare all’esercizio fisico come a un farmaco che per essere efficiente va calibrato, individuato e prescritto sulla base delle effettive esigenze di ciascuno. Le ha fatto seguito l’imprenditore Oscar Farinetti (fondatore di Eataly), che presentando il suo ultimo libro ha sottolineato l’importanza, in termini di alimentazione sana, di saper studiare e valorizzare la filiera di quanto si mangia. “Agricoltura, trasformazione, cucina e piatto: solo con la conoscenza di come un prodotto nasce, viene lavorato, cucinato e offerto si può risolvere il problema dell’alimentazione sana” ha ribadito, esortando i giovani in primis a porsi domande con costanza.

Lo spettacolo è proseguito con l’intervento di Edoardo Cognonato (trainer e consulente), Alberto Gamba (CEO di Sportpiù), Renato Malfatti (CEO di Egowellness),, Emanuele Mian (CEO di Emotifood e tra i massimi esperti di disturbi alimentari), Alessandro Zorzi (cardiologo) e Francesco Toldo (ex calciatore, da sempre sostenitore del progetto Show Care). Oltre che ovviamente Giorgio Leo, organizzatore dell’evento.

Un evento inedito, destinato a replicarsi negli anni, con un panel di relatori di altissimo rilievo appartenenti a settori diversi, come l’industria, la medicina, la scienza e lo sport, a conferma della multidisciplinarietà e dell’attualità del tema.