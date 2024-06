Silvio Martinello annuncia la sua candidatura alla Presidenza FCI

Sessantuno anni, padovano, Silvio Martinello è pronto al grande salto alla guida della federazione ciclistica nazionale. «Da oggi inizia ufficialmente il mio cammino verso l’assemblea nazionale. I prossimi mesi saranno utili per incontrare i tanti operatori del territorio e affrontare le tematiche che rappresentano criticità per il nostro movimento e che costituiranno i punti fermi di un programma che non sarà imposto dall’alto. I punti programmatici li scriveremo insieme, nel nome di una rinnovata e autentica collaborazione. Personalmente o attraverso le piattaforme social e il sito ufficiale www.silviomartinello.it, chiunque avrà la possibilità di confrontarsi e dare il proprio prezioso contributo. Dai buoni consigli può nascere una visione condivisa, un programma efficace e una squadra affiatata e competente per il prossimo consiglio».

L'annuncio lo dà lui stesso, attraverso il suo sito. Una candidatura importante quella di Martinello, cinque volte campione del mondo e campione olimpico ad Atlanta 1996 nella corsa a punti, e quattro volte vincitore della Sei giorni di Milano. «Per ora auguro buon ciclismo a tutti e formulo un arrivederci nei vari appuntamenti nei quali avremo la possibilità di incontrarci. Già da domani sarò alla 3* edizione del Giro della Valdera organizzato dall’amico Claudio De Angeli insieme alla sua splendida squadra di collaboratori, sarà un piacere ritrovare chi tra di voi sarà da quelle parti e scambiare qualche parola»