Lo Smatch Me Tour al Garden di Abano

Smatch me è un’applicazione che fa incontrare giocatori, prenotare campi ed organizzare incontri sia in ambito nazionale e tra non molto anche in campo internazionale

Al Garden di Abano è stato tenuto a battesimo la 1^ tappa nazionale dello SmatchMe Tour. Massimo Rigoni ha condotto il rodeo con 30 giocatori limitato ai top di 3^ categoria. Su tutti si è imposto Francesco Zirbi del Plebiscito in due set sul rodigino Giacomo Guglielmo. Terzi Emiliano Paura dell’Airone di Legnaro e l’over 60 veronese 3.3 Mario Orna. Smatch me è un’applicazione che fa incontrare giocatori, prenotare campi ed organizzare incontri sia in ambito nazionale e tra non molto anche in campo internazionale. Ha degli spazi sia per i tecnici che per i tennisti. Questo il suo indirizzo https://www.smatchme.net Nelle premiazioni oltre al manager dello smatchme, Fabrizio Caldarone, era presente anche il Sindaco di Abano Terme Federico Barbierato e Marco Magro del Tc Garden, il club organizzatore.

Il Tennisdance sta proseguendo al tennis Club Padova di Via Libia torneo di 3^ categoria. Singolari maschile e femminile ed incontri di doppio maschile e misto con 94 iscritti coordinati da Enzo Pulcinelli. Competizione che è giunta in vista delle semifinali. Il programma di Mercoledì 21 Alle 18 Tacchini-Bresolin scontro maschile e per il femminile Favaron-Giurisato; alle 19.30 Frasson-Cisco e De Poli Bonanni.A Monselice dal 17 Luglio al 01/08 Trofeo Banca Patavina di 3^ categoria maschile diretto da Alessandro Visentin.

Weekend dal 23 al 25/7 a casale di Scodosia Rodeo Autoricambi Service maschile e femminile limitato ai 4.1, Trofeo Sd Truck. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/7. Dal 24/7 al 08/08 al Pool Time di Via Monte Pertica prosegue il Circuito Tennisdance sotto l’occhio vigile di Attilio Galvani. Singolari maschile e femminile e doppi maschile e misto per giocatori fino alla classifica 3.1. Iscrizioni entro il 22/7 ore 12 via mail: tornei.pool@gmail.com. Dal 24/7 al 08/08 a Bagnoli di Sopra competizione per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile supervisionato da Montecchia nella persona di Eva Contin. Iscrizioni via mail entro le ore 12 del 22 Luglio all’indirizzo: tcbagnoli@libero.it. Alla canottieri Padova l’atteso Alì Open da 5000 € diretto da Stefano Paiaro, singolare maschile e doppio femminile, che si terrà dal 30/7 al 15/8. Iscrizioni scaglionate ore 12 del 28/7 fino ai 3.5, per i 3.4 fino ai 2.8 entro il 30/7 per i rimanenti entro le ore 12 del 02/8 da far pervenire al link: https://www.canottieripadova.it/iscrizione_tornei/form.php