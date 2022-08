Iniziate a scaldare i muscoli: aperte le iscrizioni alla Smile Run 2022

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione di Smile Run, la corsa benefica per raccogliere fondi a favore delle associazioni del territorio che hanno fatto del sostegno a bambini e ragazzi la propria missione.

Anche quest’anno la corsa si svolgerà nel cuore di Padova, domenica 11 settembre alle ore 18, con partenza ed arrivo in Prato della Valle, dove sarà allestito lo Smile Village con spettacoli e intrattenimento. Due i percorsi previsti: uno da 5 km e uno da 10 km. Aperta alle persone di ogni età e livello di preparazione, Smile Run sarà un’occasione di incontro e divertimento per tutti: bambini, anziani, giovani e famiglie che potranno partecipare ad una giornata di sport e beneficenza per continuare il progetto che solo l’anno scoro ha raccolto e donato 26.400€. I proventi dell’evento - 10 euro è la quota di iscrizione a persona - saranno infatti devoluti interamente a 3 ONLUS padovane: Team for Children, L’isola che c’è, Il Sogno di Stefano, per sostenere i loro progetti di cura ed assistenza. È già possibile iscriversi online sul sito www.smilerun.it e la quota comprende l’assicurazione per ogni partecipante e uno speciale pacco gara che potrà essere ritirato il giorno della corsa, con maglia tecnica, coupon e gadget offerti dagli sponsor. Smile Run è una corsa non competitiva organizzata da YAK Agency e Charity Running ASD, con il sostegno in qualità di sponsor di Antenore Energia, Cherry Bank, Alifax, Ceccato Automobili, Non Solo Sport, Mc Fit, CMP, Tecno Crane, BAAP Bergamaschi. La corsa è patrocinata da CONI, Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova, Ulss 6 Euganea, Croce Verde Padova, Centro Servizio Volontariato di Padova.