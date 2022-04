Solo applausi per lo Studio 3A Basket in carrozzina: sfiorata la finale scudetto

La Studio3A Millennium Basket ce l’ha messa tutta, ma il miracolo a cui era chiamata non si è realizzato: l’appuntamento con la prima finale scudetto della sua storia è ancora rimandato. Sabato 2 aprile 2022, al Palacastrum di Giulianova, i padovani si sono dovuti inchinare anche in gara 2 della semifinale del massimo campionato di pallacanestro in carrozzina, con il punteggio di 73 a 57, alla Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, che accede meritatamente alla finalissima.

Ritorno

Capitan Foffano e compagni, che già avevano perduto gara 1 in casa il 26 marzo per 40 a 57, avrebbero dovuto battere il fortissimo avversario con 18 punti di scarto, un’impresa al limite del possibile. E non li ha aiutati la partenza con il freno a mano tirato, con un parziale di 10 a 0 in appena due minuti. Ma poi, ed è uno degli aspetti positivi della prestazione, i veneti hanno saputo reagire e, nonostante una percentuale al tiro da paura degli abruzzesi (9 su 11 dal campo nel primo quarto), hanno rosicchiato via via qualche punticino arrivando addirittura a -2 all’inizio di seconda frazione. A quel punto però è salito in cattedra il solido Verdun che ha propiziato un altro, pensate 9-0 per la Amicacci, e all’intervallo lungo Padova era di nuovo sotto di 10. Un nuovo “strappo” di 8-0 da parte dei padroni di casa all’inizio del terzo quarto ha di fatto chiuso i giochi: Giulianova è scappata via, arrivando a +28, anche se nel finale di match la Studio3A ha recuperato, chiudendo con un passivo più onorevole.

Il Coach

«Ho fatto di tutto per spronare i miei giocatori perché affrontassero la sfida a testa alta e di petto – commenta coach Fabio Castellucci – Abbiamo iniziato male, ma poi abbiamo giocato un po’ meglio. Rispetto a gara 1 certamente una prova migliore, abbiamo segnato di più e in alcune fasi del match siamo stati più coraggiosi e “sfrontati” nel cercare di ridurre il gap, ma è chiaro che per arrivare ai massimi livelli dobbiamo lavorare e crescere ancora molto, anche attraverso sconfitte come questa». Prossimo impegno per la Studio3A le final four di Coppa Italia, il 29 e 30 aprile a Pescara, con semifinale ancora contro Giulianova, e poi a maggio la finale per il terzo posto del campionato.

CAMPIONATO DI PALLACANESTRO IN CARROZZINA, SERIE A

SEMIFINALE SCUDETTO GARA 2

Amicacci Abruzzo - Studio3A Millennium Basket 73-57

Parziali: 22-15, 40-30, 65-41.

AMICACCI ABRUZZO: Beginskis 4, Marchionni 19, Blasiotti 2, Minella 2, Cavagnini 12, Berdun 24, Bundzins, Feltrin, Stupenengo 10, Ion, Fares, Francesco. All. Di Giusto.

STUDIO3A MILLENNIUM BASKET: Bargo 11, Foffano 10, Rado, Casagrande 3, Raourahi 1, Scandolaro 9, Boughania 18, Gamri 5, Garavello. All. Castellucci.

ARBITRI: Ascione, Lastella e Biancalana.