Superlega di volley: nasce Sonepar Padova. Arriva il nuovo sponsor

Sonepar Italia e Pallavolo Padova sono orgogliose di annunciare l’avvio di una nuova e importante partnership per la stagione di SuperLega 2024-25. Sonepar Italia, parte del Gruppo internazionale Sonepar e leader a livello mondiale nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico, diventerà title sponsor della prima squadra del club bianconero, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per la società patavina. A partire dal campionato di SuperLega 2024-25, la prima squadra padovana assumerà la denominazione ufficiale di “Sonepar Padova”, sottolineando l’impegno comune di entrambe le realtà nel perseguire lo sviluppo e la crescita del team, in un’ottica di miglioramento continuo.

L’accordo prevede, inoltre, un’opzione per confermare tale partnership anche per le prossime due stagioni. “Siamo entusiasti di poter esporre il logo di Sonepar Italia sulle maglie ufficiali della nostra prima squadra”, afferma il Presidente di Pallavolo Padova, Giancarlo Bettio. “C’è molto orgoglio nell’essere affiancati da un’azienda storica e leader di settore come Sonepar. Sarà un percorso in crescendo a partire dalla prossima stagione di SuperLega, con l’opzione di confermare tale partnership anche per le due stagioni seguenti, durante le quali faremo di tutto per soddisfare il nostro sponsor, il nostro pubblico e la città di Padova. Questo nuovo contratto ci dà ancora più spinta per fare meglio. Possiamo realisticamente puntare ad un miglioramento della nostra classifca, intraprendendo un reale percorso di crescita. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto. La nuova partnership con Sonepar Italia rappresenta un passo significativo per la nostra squadra e la nostra città”.

“È un onore che una società così importante abbia deciso di affiancare Pallavolo Padova per sostenere il nostro progetto sportivo”, dichiara il Past President bianconero, Fabio Cremonese. “Il nostro è prima di tutto un progetto sociale, in quanto il mondo dello sport coinvolge molti giovani, li tiene uniti e li aiuta a crescere. Credo che questo sia fondamentale, e va riconosciuta l’importanza e il ruolo svolto da tutti gli sponsor della nostra società, grandi e piccoli, per il loro impegno. È giusto elogiare i sacrifici che fanno questi partner, quindi grazie di cuore a ciascuno di loro. Con l’ingresso all’interno della famiglia bianconera di Sonepar Italia, inizia una nuova pagina per la nostra società, nell’auspicio che questa collaborazione possa durare il più a lungo possibile. Da parte della società, siamo felicissimi perché vediamo che il nostro progetto societario, volto a tenere uniti molti imprenditori del territorio, funziona. Il tutto avviene con la massima professionalità, umiltà e nella consapevolezza che, per mantenere un club così importante nel tempo, è necessario essere in molti e uniti. Questo credo sia l’aspetto più importante. Qui non c’è un interesse singolo, ma l’interesse della città e della società, che appartiene al proprio al pubblico. Appartiene alla città”.

“Sonepar Italia ha sempre avuto un’attenzione speciale per le iniziative sportive e culturali che nascono nel territorio e contribuiscono ad arricchire la comunità, sostenere le nuove generazioni e valorizzare il capitale umano” dichiara Sergio Novello, Presidente e AD Sonepar Italia. “Siamo un’azienda presente capillarmente a livello nazionale e parte di un grande gruppo internazionale ma le nostre radici rimangono qui a Padova, città che ospita il nostro quartier generale e in cui risiede la gran parte del nostro personale. Per questo siamo entusiasti di annunciare oggi la partnership con una società sportiva di rilevanza nazionale come Pallavolo Padova. Insieme condividiamo valori di impegno, meritocrazia e spirito di squadra, caratteristiche che, così nello sport come in azienda, ci consentono di eccellere e di creare valore nel territorio. Faremo tutto il possibile per contribuire al percorso di crescita della Pallavolo Padova alla quale auguriamo una stagione ricca di emozioni e traguardi da raggiungere assieme”.

“Sonepar e Pallavolo Padova sono, nei rispettivi campi, due eccellenze della nostra città”, afferma il Sindaco della Città di Padova, Sergio Giordani. “La scelta di abbinare il nome Sonepar e di essere quindi title sponsor sottolinea una visione comune e una condivisione di valori che garantiranno una sinergia forte tra le due realtà. Mi fa sempre molto piacere quando un’azienda importante del nostro territorio sostiene una nostra realtà sportiva. Fare impresa oggi vuol dire avere anche avere una responsabilità sociale verso il territorio in cui si è insediati, condividerne l’anima e le passioni. Sono certo quindi che questa partnership sarà fruttuosa per entrambi e che Pallavolo Padova avrà uno stimolo in più per disputare un grande campionato”.

“Sono certo che grazie a Sonepar la prossima stagione di Pallavolo Padova sarà davvero elettrizzante”, dichiara Diego Bonavina, Assessore allo Sport del Comune di Padova. “Scherzi a parte sono molto soddisfatto di questo accordo che lega la nostra squadra di volley ad una realtà imprenditoriale di prim’ordine, non solo in Italia ma in tutta Europa. Ci sono tutti i presupposti perché la nuova stagione sia ricca di soddisfazioni sportive grazie anche all’accordo con Soneparche si presenta non come semplice sponsor ma come un vero e proprio accordo di partnership basato su valori e obiettivi comuni”

Pallavolo Padova, la cui prima squadra assumerà il nome di Sonepar Padova, è una storica società sportiva che milita in SuperLega, massimo campionato italiano di pallavolo maschile, e uno dei più competitivi al mondo. Esempio di imprenditoria diffusa, conta ben 106 partner, rappresentando un’importante realtà nel panorama sportivo regionale e nazionale. Si tratta di un modello di società sportiva sostenibile, grazie alla direzione oculata dei propri asset: la prima squadra; un settore giovanile ai vertici nazionali; la gestione diretta della Kioene Arena, il palasport di Padova.